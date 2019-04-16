مصر... مجلس الوزراء ينفي معلومات متدولة بشأن أقراص منع الحمل والمخدرات

أكد مجلس الوزراء المصري أن أقراص منع الحمل لا تخفي آثار المخدرات في التحليل الذي يتم إجراؤه حاليا.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، أن "ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إمكانية إخفاء آثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل أو شرب كوب من الخل، عاري تماما عن الصحة".

وأوضح المركز، في بيان، تواصله مع الوزارة المعنية بالأمر وهي "التضامن الاجتماعي" التي نفت بدورها أن تخفي أقراص منع الحمل أو الخل، آثار المخدرات، عند تحليلها.

وتقوم أجهزة الدولة المصرية بتحليل مخدرات للسائقين على الطرق والموظفين، وشددت الوزارة على أن تحليل عينات المخدرات يتم من خلال أحدث الأجهزة الخاصة بالكشف عن آثار المخدرات.