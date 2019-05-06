الفنانة أصالة تهاجم زياد الرحباني على الهواء مباشرة

وذكرت أصالة نصري خلال مقابلتها ضمن برنامج "عايشة شو" رأيها بالفنان اللبناني زياد الرحباني الذي قالت عنه إنه لا يستهويها لا شخصيا ولا فنيا.
#اصالة ل #زياد_رحباني: متتسندش علي تاريخ امك #فيروز عشان كلنا مسنوديين عليها#عايشة_شو #شاشتنا_سر_قوتنا#رمضانك_أحلى_على_النهار pic.twitter.com/99DEUSD70Y— Al Nahar TV (@AlNahar_TV) May 4, 2019
وتابعت قائلة: "زياد مستقوي بوالدته ولكن فيروز والدتنا جميعا". وأضافت أصالة: "لا أحب الشخصية المستهترة والبوهيمية في الفن ولا الهمجية والقسوة".
وأكملت قائلة لزياد: "أمك أمنا، فيروز أم الجميع وإذا أنت ابنها نحن أيضا أولادها".
وأشارت أصالة أن لا رغبة لديها للتعاون مع زياد ولا تحب أعماله ولكنها تحب بعض الأغاني التي غنتها فيروز.
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