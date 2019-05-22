جوخة الحارثي... أول عربية تفوز بجائزة مان بوكر العالمية

وأصبحت الحارثي بعد فوزها بهذه الجائزة، التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني يتقاسمها مناصفة الكاتب والمترجم، أول امرأة عربية تنالها، بحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".
First Omani novelist, Jokha al Harthi, wins the Man Booker International Award for her novel Celestial Bodies #OmanObserver #Oman #jokhaalharthi #جوخة_الحارثي pic.twitter.com/Du0etilWcc— Oman Observer (@OmanObserver) May 21, 2019
وأعلنت لجنة الجائزة عن قائمتها القصيرة قبل شهرين، وضمت 6 كتاب (5 كاتبات وكاتب واحد)، ترجمت أعمالهم من 5 لغات هي: العربية والفرنسية والألمانية والبولندية والإسبانية، كانت كلها على يد مترجمات.
It's really something to be proud of! Congrats for her and us 🇴🇲❤️. #جوخه_الحارثي pic.twitter.com/4AKOnbmWKl— مها (@mahayahmadi) May 21, 2019
يشار إلى أن جوخة الحارثي لها 3 روايات ومجموعتان قصصيتان وقصتان للأطفال، وفازت روايتها "نارنجة" (2016) بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب 2016.
فوز الكاتبة العمانية جوخة الحارثي بجائزة #مان_بوكر البريطانية عن روايتها "سيدات القمر" pic.twitter.com/cjeUa5p5B2— 24.ae (@20fourMedia) May 21, 2019
وضمت القائمة الطويلة 13 عملا بينها عملان عربيان هما "نكات للمسلحين" للكاتب الفلسطيني مازن معروف، بالإضافة لرواية جوخة الحارثي، وهي أعمال نشرت ترجماتها في بريطانيا أو آيرلندا، وهو من شروط الجائزة.
وضمت لجنة التحكيم خمسة أعضاء برئاسة بيتاني هيوز، وهو مؤرخ ومؤلف. ومن المقرر الإعلان عن الفائز أو الفائزة بالجائزة في الواحد والعشرين من شهر مايو/ أيار في العاصمة البريطانية.
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