جوخة الحارثي... أول عربية تفوز بجائزة مان بوكر العالمية

فازت الكاتبة العمانية، جوخة الحارثي، بجائزة مان بوكر العالمية لعام 2019، وذلك عن روايتها "سيدات القمر".

وأصبحت الحارثي بعد فوزها بهذه الجائزة، التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني يتقاسمها مناصفة الكاتب والمترجم، أول امرأة عربية تنالها، بحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

First Omani novelist, Jokha al Harthi, wins the Man Booker International Award for her novel Celestial Bodies #OmanObserver #Oman #jokhaalharthi #جوخة_الحارثي pic.twitter.com/Du0etilWcc — Oman Observer (@OmanObserver) May 21, 2019

​وأعلنت لجنة الجائزة عن قائمتها القصيرة قبل شهرين، وضمت 6 كتاب (5 كاتبات وكاتب واحد)، ترجمت أعمالهم من 5 لغات هي: العربية والفرنسية والألمانية والبولندية والإسبانية، كانت كلها على يد مترجمات.

It's really something to be proud of! Congrats for her and us 🇴🇲❤️. #جوخه_الحارثي pic.twitter.com/4AKOnbmWKl — مها (@mahayahmadi) May 21, 2019

​يشار إلى أن جوخة الحارثي لها 3 روايات ومجموعتان قصصيتان وقصتان للأطفال، وفازت روايتها "نارنجة" (2016) بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب 2016.

فوز الكاتبة العمانية جوخة الحارثي بجائزة #مان_بوكر البريطانية عن روايتها "سيدات القمر" pic.twitter.com/cjeUa5p5B2 — 24.ae (@20fourMedia) May 21, 2019

​وضمت القائمة الطويلة 13 عملا بينها عملان عربيان هما "نكات للمسلحين" للكاتب الفلسطيني مازن معروف، بالإضافة لرواية جوخة الحارثي، وهي أعمال نشرت ترجماتها في بريطانيا أو آيرلندا، وهو من شروط الجائزة.

وضمت لجنة التحكيم خمسة أعضاء برئاسة بيتاني هيوز، وهو مؤرخ ومؤلف. ومن المقرر الإعلان عن الفائز أو الفائزة بالجائزة في الواحد والعشرين من شهر مايو/ أيار في العاصمة البريطانية.