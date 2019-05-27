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17:59 27 مايو/ أيار 2019
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    "نتفليكس" تعلن عن إنتاج أول مسلسل مصري

    © AP Photo / Christophe Ena
    ثقافة
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    أعلنت شبكة "Netflix" الأمريكية عن إنتاج عمل فني جديد بعنوان "ما وراء الطبيعة" وهي السلسلة التي كتبها الروائي المصري الراحل أحمد خالد توفيق، وأصبحت من الأكثر مبيعا في الشرق الوسط، حيث تخطت مبيعاتها حاجز الـ 15 مليون نسخة، وبذلك يكون أولى أعمال Netflix من الدراما المصرية.

    وجاء في إعلان "Netflix" على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "عمرو سلامة ومحمد حفظي يقدمان: ماوراء الطبيعة. قريباً على "Netflix"، وقالت الشبكة إنه من المفترض أن يتم تصوير "ما وراء الطبيعة" في مصر.

    وبذلك يصبح مسلسل "ما وراء الطبيعة" ثالث أعمال الشبكة الدرامية في الشرق الأوسط، حيث تم الإعلان عن مسلسل "جن"، والذي يشارك فيه نخبة من المواهب الشرق أوسطية ومن المقرر أن يتم إصداره منتصف الشهر المقبل، بالإضافة إلى "مدرسة الروابي للبنات" والذي يعد عملا نسائيا عربياً متكاملاً من تأليف وإخراج المخرجة الأردنية الشابة تيما الشوملي بالتعاون مع الكاتبة شيرين كمال.

    ​ومن جانبها قالت كيلي لوجنبيل، نائبة الرئيس للأعمال الأصلية العالمية في Netflix: "إننا متحمسون للاستثمار في المزيد من الأعمال من منطقة الشرق الأوسط، من خلال الاستثمار في تطوير سلسلة روايات ماوراء الطبيعة، والتي حظيت على شعبية كبيرة في المنطقة، وتحويلها إلى عمل درامي مثير".

    وأضافت في بيان إعلان إنتاج المسلسل: "أننا سعداء بالتعاون مع كلاً من المنتج الكبير محمد حفظي والمخرج عمرو سلامة واللذان نطلع لتقديم رؤيتهما الإبداعية في هذا العمل لجمهورنا العالمي".

    وعلق محمد حفظي، منتج المسلسل إنه  "فخور بالتعاون مع Netflix لتطوير روايات ماوراء الطبيعة القريبة إلى قلبي، كما أني متحمس للتعاون مجدداً مع صديقي وزميلي المخرج عمرو سلامة. وأنا واثق أننا سوياً بالتعاون مع Netflix سنعمل على تقديم عمل بمواصفات عالمية وبشكل رائع يليق بالدراما المصرية والعربية".

    ومن جانبه قال عمرو سلامة، المنتج التنفيذي ومخرج مسلسل ما وراء الطبيعة قائلاً: "أنا في غاية الحماس لهذا المشروع حيث كان حلمي من بداية مشواري في صناعة الأفلام هو تحويل روايات ماوراء الطبيعة للأستاذ القدير الراحل أحمد خالد توفيق وتقديمها برؤية مختلفة مع الاحتفاظ بروح ماوراء الطبيعة. ولا أستطيع الانتظار لتقديم هذه القصص المثيرة إلى جمهور نتفليكس في ١٩٠ دولة حول العالم".

    وتكشف أحداث المسلسل المليئة بالغموض والإثارة يستعرض مغامرات طبيب أمراض الدم الأعزب رفعت إسماعيل بطل "ماوراء الطبيعة"، ويواجه البطل أحداث خارقة للطبيعة تعرض لها في حياته أو يروى قصص لأشخاص تعرضوا لخوارق غير طبيعية.

    وكان شعار السلسلة "روايات تحبس الأنفاس من فرط الغموض والرعب والإثارة"، وبرغم كون رفعت إسماعيل الشخصية الرئيسية إلا أنه ليس بطل كل الروايات، ولكنه قد يتحول إلى سارد للأحداث، تُحكى معظم المغامرات بضمير المتكلم، لكن شكل السرد في السلسلة قد يتخذ شكل خطابات متبادلة، أو قصاصات من صحف وخطابات كما في الجزء الأول من أسطورة الغرباء، أو كحكايات متصلة كما في أسطورة الشاحبين، وجزئها الثاني أسطورة دماء دراكيولا أو قصص قصيرة كما في أسطورة شبه مخيفة.

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