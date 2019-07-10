حاكم دبي يهنئ الفائزة في "تحدي القراءة العربي"

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الطفلة الفائزة في تحدي القراءة العربي في دولة الإمارات.

ونشر الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، صورة للطالبة الفائزة.

وعلق ابن راشد على الصورة، قائلا: "مبروك مزنة نجيب… ابنتي.. التي فازت بتحدي القراءة العربي في دولة الإمارات من بين ٤٥٥ ألف طالب شاركوا من أكثر من ١٤٠٠ مدرسة من التعليم الحكومي والخاص بالدولة".

مبروك مزنة نجيب… ابنتي.. التي فازت بتحدي القراءة العربي في دولة الامارات من بين ٤٥٥ ألف طالب شاركوا من اكثر من ١٤٠٠ مدرسة من التعليم الحكومي والخاص بالدولة… بك يا مزنة وأمثالك من الطلاب العرب نتفاءل بأن القادم أجمل pic.twitter.com/L9PDUGqihf — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 10, 2019

وتابع حاكم دبي: "بك يا مزنة وأمثالك من الطلاب العرب نتفاءل بأن القادم أجمل".