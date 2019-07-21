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15:45 21 يوليو/ تموز 2019
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    تونس

    أسامة قصارة عازف أورغ تونسي ضرير تحدى إعاقته بالفن

    © Sputnik .
    ثقافة
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    دائما ما تأخذ الإنجازات العظيمة أو قصص النجاح الشهيرة منحى آخر حينما يتعلق الأمر بشخص تحدى إعاقة ما، سواء كانت هذه الإعاقة منذ الولادة أو حصلت في منتصف الحياة بسبب حادث أو ما شابه.

    ويعتبر كثيرون أن بيتهوفن من أكثر الشخصيات الملهمة في القرن العشرين، فرغم فقدانه حاسة السمع لكنه استطاع أن يصبح واحدا من عباقرة الموسيقى.

    ولد أسامة في محافظة صفاقس جنوب شرقي تونس في يوليو/تموز سنة 2000  فاقدا للبصر كليا، تقبل الأمر كان صعبا على والديه منذ البداية، لا تزال والدته تتذكر تفاصيل ذلك اليوم الذي إكتشفت فيه أن ابنها فاقد للبصر  تقول والدته "لا أنسى ذلك اليوم أبدا، إتصلت بزوجي فحضر إلى العيادة ودخلنا معا إلى الطبيب الذي رمى بتلك الكلمة القاسية في وجوهنا (ابنك أعمى)، أثارت تلك الكلمة داخلي حالة من الحزن الرهيب حتى أن سيارة في الطريق العام كادت أن تصدمني أنا وابني معا".

    اضطر فيصل والد أسامة إلى الانتقال إلى العاصمة تونس حتى يتمكن من تسجيل ابنه في معهد للمكفوفين، يقول فيصل والد أسامة في حديثه لـ"سبوتنيك" إن التعامل مع المكفوفين هو سهل ومعقد في الآن معا يجب التعامل مع المكفوف على أساس أنه شخص عادي مثله مثلك لا تساعده إلا إذا طلب المساعدة لأن شعور الشفقة هو من أكثر الأشياء التي تؤثر فيهم، ففي بعض الأحيان عندما أريد مساعدة أسامة في شيء ما يرفض بشكل قاطع".

    أسامة الفنان الضرير من تونس
    © Sputnik . Meriem Gdira
    أسامة الفنان الضرير من تونس

    عشقه للعزف بدأ منذ الصغر

    بدأت علاقة أسامة وتعلقه بالعزف والموسيقى مذ كان صغيرا، وكان لوالده دور كبير في تطوير مواهبه كما أنه ومن خلال هذه الملكة تمكن من تكوين شبكة كبيرة من العلاقات من ميادين الفن والصحافة. 

    الفن لا يحتاج عيونا

    يقول أسامة "الفن لا يحتاج عيونا ليرى بها والمكفوف أو الحامل لإعاقة لا يشعر بالنقص إلا إذا ساهم العالم الخارجي في خلق هذا الإحساس لديه، لقد خلقنا الله سواسية، فهناك من يمتلك حاسة البصر ولكنه مكبل بأشياء أخرى وكثيرون يحملون إعاقة ولكنهم أبدعوا في مجالات عديدة وأثبتوا أن الإعاقة تكمن في الفكر والعقل وليس في عضو من أعضاء الجسد".

    يرى أسامة أن الفنون بشكل عام تولد داخليا ثم تترجم خارجيا في شكل أعمال مختلفة مثل الرسم والعزف والغناء، تطور الموهبة لديه دفع بوالده إلى تسجيله في معهد للموسيقى وسط العاصمة أين تمكن أسامة من الدخول إلى العالم الذي تمنى دائما الانتماء إليه والذي يعج بالفنانين والطلبة والآلات الموسيقية.

    يقول أسامة في معرض حديثه مع سبوتنيك "طه حسين الكاتب الكبير قال مرة باريس عاصمة النور لكنه لم يراها يوما وأنا أقول أن آلة الأورغ آلة جميلة جدا وتصدر أصواتا رائعة وقادرة على أن تحلق بي إلى عوالم أخرى سأحقق بها أحلامي يوما ما".

    التحدي سر نجاحه

     نجح أسامة مؤخرا في الحصول على الاحتراف الفني اختصاص العزف على آلة الأورغ. كما أنه بصدد التحضير لاجتياز امتحان الباكالوريا العام المقبل والذي يعول عليه أسامة كثيرا من أجل تطوير مستواه المعرفي والانتقال إلى مرحلة أخرى من حياته .

    يمتلك أسامة حساب فايسبوكي يعرف فيه بنفسه وبنشاطاته التي يقوم بها، إضافة إلى صور له وهو يعزف إضافة إلى مقاطع فيديو تصور عزفه لبعض المقاطع الغنائية الصعبة و التي يكون في بعض الأحيان صحبة والده الذي يعتبر عازف عود محترف.

    اليوم بفضل التطور التكنولوجي وابتكار تطبيقات لمساعدة المكفوفين أصبح بإمكان أسامة تأسيس حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والرد على الرسائل وأيضا كتابة تدوينات ونشرها.

    أطمح في أن أصبح من كبار الموزعين

    يقول أسامة "أطمح في أن أصبح من كبار الموزعين في العالم العربي ولما لا في العالم"، وطموحه هذا دفعه إلى تكوين ثقافة واسعة عن هذا المجال ويرى أن أفضل ميزة يمتلكها هي التحدي "أنا سعيد لأنني أعتبر نفسي فنانا و الفن هو أفضل النعم التي منني الله بها و لتحقيق طموح ما في مجال يجب أن تكون صاحب عزيمة قوية و يجب أيضا أن تمتلك قدرة تحد كبيرة لمجابهة المصاعب .

    منذ سنوات تحاول الدولة التونسية الاهتمام بذوي الاحتياجات الخصوصية، حاملي الإعاقات وأيضا المكفوفين وفي كل يوم تثبت هذه الشريحة من المجتمع قدرتها على تقديم الإضافة للمجتمع خاصة بالنظر إلى نجاحاتهم الرياضية والتي كان آخرها حصول المنتحب التونسي للمعوقين على 18 ميدالية ذهبية في بطولة "فزاع" الدولية الحادية عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي أقيمت في فبراير/شباط 2019 في دبي  وتمكنهم بفضل العزيمة وتحدي الواقع من الدخول في تحديات  كبيرة ونجاحهم فيها.

    الكلمات الدلالية:
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