مدينة عربية من أكثر 5 مدن إبداعا في العالم

خارطة الفن الدولية آخذة بالتغير لتسحب 5 مدن البساط من تحت المدن الشهيرة العالمية، حيث أصبح الفن بعيدا عن المراكز المالية العالمية وأصحاب العقارات وتجار الفن.

احتلت 5 مدن عالمية قائمة أكثر مدن العالم إبداعا في المجال الفني والأعمال الفنية بالإضافة لعروض، واحتلت مدن الشارقة ونيومكسيكو وبلغراد وداكار وبانكوك القائمة.

لتحصل مدينة الشارقة على لقب واحدة من أكثر خمس مدن إبداعا في العالم، بحسب مانقلت هيئة الإذاعة البريطانية.

حيث يقوم كل من الشيخ سالم القاسمي والشيخة حور القاسمي رئيسة ومديرة مؤسسة الشارقة للفنون بالكثير من المجهود لسرد مناطق الجذب الثقافية في المدينة بما في ذلك مكتبة الراوي ومركز مرايا للفنون وعدد من المشاريع الفنية.

وصرح عمر خليف، المنسق في "بينالي الشارقة 2019" عن الدور الذي تمارسه مؤسسة الشارقة للفنون ودور الشيخة حور القاسمي، حيث تم إقامة المعارض الفنية والندوات والأعمال التي من شأنها بأن تسهم بتطوير الفن المعاصر وإعطائه دفعة للأمام.