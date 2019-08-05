12 عملا سينمائيا في الدورة الـ14 لمهرجان السينما العربية في البرازيل

تقام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان السينما العربية في مدينة ساوباولو البرازيلية في الفترة ما بين 7-14 أغسطس/ آب الجاري.

ويعرض المهرجان لهذا العام 12 فيلماً بينهم أربعة أفلام جديدة، لسينمائيين وصانعي أفلام من عدّة دول عربية بينها لبنان وسوريا والجزائر وتونس وفلسطين.

وتتضمن هذه الدورة مساحةً لمشاركة مخرجين عرب جدد، بالإضافة إلى أبرز إنتاجات البرازيل وأمريكا اللاتينية من أفلام تتحدث عن مواضيع أبرزها الهجرة العربية والحروب الأهلية والدول العربية وعلاقتها بالبرازيل وأمريكا اللاتينية.

وتأخذ بعض الأفلام التي ستعرض في المهرجان طابع الإنتاج المشترك، حيث ستضم أسماء صانعي أفلام من دول مثل سويسرا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا والمكسيك وتركيا وبريطانيا والسويد.

وينظم معهد الثقافة العربية في البرازيل هذا المهرجان برعاية ودعم غرفة التجارة العربية البرازيلية واتحاد الجمعيات الإسلامية في البرازيل، والقنصلية العامة لفرنسا في ساو باولو، وشركاء ثقافيون آخرون، ويهدف إلى تسليط الضوء على السينما العربية من خلال عروض أفلام ولقاءات ونقاشات تضم سينمائيين ومثقفين من البلدان العربية والبرازيل ودول أخرى.

وأقيم هذا المهرجان لأول مرة عام 2005 لتعريف الجماهير البرازيلية بالإنتاج العربي، والمساعدة في تبديد الصور النمطية وتصوير واقع الدول العربية.