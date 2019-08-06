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    متحف اللوفر أبو ظبي، الإمارات 25 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    "اللوفر أبو ظبي" يفتتح الموسم الثقافي الجديد بـ"لقاء في باريس"

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    ثقافة
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    كشفت وكالة أنباء الإمارات أن متحف "اللوفر أبو ظبي" سيستضيف معرضاً عالمياً بارزاً لكبار فناني القرن العشرين يتضمن أعمال بيكاسو وموديلياني وشاغال.

    ويحمل المعرض الذي يستمر من 18أيلول/سبتمبر – 7 ديسمبر/كانون الأول عنوان "لقاء في باريس: بيكاسو وشاغال وموديلياني وفنانو عصرهم /1900- 1939/"، ويقدم أعمالاً فنية لأبرز الفنانين الطليعيين من القرن العشرين، إذ يشمل مجموعة تضم أكثر من 80 عملاً فنياً لبابلو بيكاسو، ومارك شاغال، وأميديو موديلياني، وخوان غريس، وشايم سوتين، وقسطنطين برانكوزي، وتمارا دوليمبيكا وآخرين، بحسب الوكالة.

    ويعتبر "لقاء في باريس" المعرض الأول في موسم "اللوفر أبوظبي" الثقافي الجديد والذي يحمل عنوان "مجتمعات متغيّرة، ويقام المعرض بالتعاون مع مركز بومبيدو ووكالة متاحف فرنسا، ويتضمن لوحات ومنحوتات وصور فوتوغرافية لحوالي 50 فناناً من الحركة الطليعية يسلّط من خلالها الضوء على العاصمة الفرنسية في فترة العشرينيات الصاخبة، حيث اتّخذ منها الفنانون من جميع أنحاء أوروبا موطناً ثانياً لهم بعد أن تركوا بلادهم في أعقاب الحرب العالمية الأولى بحثاً عن مكان آمن يعبّرون فيه عن أنفسهم وفنهم.

    من جهته قال مدير متحف "اللوفر أبوظبي" مانويل راباتيه: "نحن على ثقة بأن المعرض سيكون بارزاً وسنُطلق من خلاله موسم الفعاليات الثقافية 2019-2020، فللمرة الأولى على الإطلاق، سيتمكن المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة وزوارها على حدٍّ سواء من مشاهدة أعمال بيكاسو وشاغال وموديلياني وديلوني وليبشيتز وغيرهم من كبار فناني تلك الحقبة، وذلك في معرض يسلط الضوء على أهم محطات الفن الحديث في القرن العشرين. ولا بد من الإشارة إلى أن المعرض يقدم أكبر مجموعة لعمالقة الفن الحديث تعرض في الإمارات العربية المتحدة، وذلك التزاماً منا بتقديم الفنون من جميع أنحاء العالم لجمهورنا بمختلف فئاته"، وفقاً للمصدر.

    بدورها أكدت مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي ثريا نجيم أن المعرض يسلط الضوء على مساهمة الفنانين الذين هاجروا إلى باريس في حركة الفن الحديث، من التكعيبية مروراً بالمدرسة الوحشية، وصولاً إلى الطليعية الروسية وغيرها من المدارس الفنية بالتالي فإن هذا المعرض، الذي يقدّم أعمالاً فنيّة من مختلف الثقافات، يجسد إحدى أهم المهام التي يضطلع بها متحف "اللوفر أبوظبي".

    وذكر المصدر أن المعرض يضم روائع فنية من مجموعة مركز بومبيدو في باريس، منها: "امرأة جالسة على كرسي"، لبابلو بيكاسو /1910/، و"من أجل روسيا والحمير والآخرين"، لمارك شاغال /1911/، و"صورة شخصية لديدي لأماديو موديلياني" /1918/، و"فتاة بثوب أخضر" لتمارا دوليمبيكا /1927/.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أبو ظبي
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