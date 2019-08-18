بالصور... أتراك يرممون مقبرة "ميدان السلاجقة" الأكبر في العالم

قامت مجموعة من المهرة الأتراك بترممي وتنظيف "مقبرة ميدان السلاجقة" الواقعة في قضاء أخلاط التركي، حيث تمت إزالة الطحالب عن 800 شاهد، وترميم كتابات 750 آخرين.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن فريقا من المختصّين يقوم بعمليات الترميم والتنظيف في "مقبرة ميدان السلاجقة" التي تصنّف كأكبر مقبرة إسلامية أثرية حول العالم، والتي تقع في قضاء "أخلاط" بولاية بتليس جنوب شرقي تركيا.

يعتبر قضاء "أخلاط" متحفاً مفتوحاً في الهواء الطلق، بما تحتويه من أنقاض القلاع والجسور والمقابر والحمامات، بالإضافة إلى الزاوية، وهي مدرسة إسلامية تقليدية.

وقالت الوكالة أنه من خلال عمليات الترميم وتنظيف شواهد القبور التي يصل أعمارها لمئات السنين، تم التوصل إلى معلومات جديدة حول تاريخ المنطقة.

وتتميز شواهد القبور في "أخلاط" بأنها الأطول على مستوى العالم، ويصل طول بعضها إلى 4 أمتار، ومكونة من قطعة حجرية واحدة، وتحمل ميّزات الأعمال الفنية بفضل الكتابات والنقوش التي عليها.

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- تنظيف 800 شاهد من الطحالب وترميم كتابات 750 آخرين

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وينفذ المشروع برعاية وتوجيه من رئاسة الجمهورية التركية، ويشرف عليه نحو 32 متخصصاً والعديد من الفنيين، وقال الدكتور محمد قولاز، وكيل رئيس أعمال التنقيب في "مقبرة ميدان السلاجقة" بأخلاط، إنهم يواصلون أعمال الحفر والتنقيب وفعاليات الترميم في أكبر مقبرة إسلامية أثرية بالعالم، على مساحة تمتد لـ 210 دونماً.

وأوضح أنهم أكملوا ترميم أكثر من ألف شاهد مقبرة خلال أعمال الترميم المستمرة منذ عام 2011، إلى جانب تنظيف 800 شاهد من الطحالب، وترميم كتابات 750 آخرين.

وأضاف أنهم ركزوا هذا العام على تنظيف طحالب الشواهد، حيث أكملوا تنظيف 70 منها، وسط اعتزامهم تنظيف 100 على الأقل بحلول نهاية العام الحالي.