بعد قرار الاعتزال... هيفاء وهبي توجه رسالة إلى إليسا: انتصرت 

وجهت الفنانة هيفاء وهبي، رسالة إلى الفنانة إليسا، بعد قرار اعتزالها، اعتبرت فيها أنها انتصرت على ظروف صعبة.

وكتب هيفاء وهبي على "تويتر": "لا نحنا ولا جمهورك ولا ناسك نرضى بقرار مثل هذا"، وأضافت: "بدك تستمري تغني وتنوري المسارح".

انتصرتي على ظروف أصعب يا اليسا💔

لا نحنا ولا جمهورك ولا ناسك منرضى بهيك قرار!!

بدك تضلك تغني وتنوري المسارح واللي مش عاجبه هو اللي ينقبر يمشي! !@elissakh pic.twitter.com/jqH2WZ0oBX — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 19, 2019

وكانت المغنية اللبنانية إليسا قد أعلنت، اليوم الاثنين، قرارها باعتزال العمل الفني، في خطوة مثلت صدمة لعشاقها.

وغردت إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والشغف، ذلك لأنه سيكون الألبوم الأخير في مسيرتي، أعلن هذا بقلب يتألم لكنه قرار عن قناعة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال يشبه عصابات المافيا، ولن أستطيع تقديم أكثر من ذلك".

I am preparing this new album with a lot of love and passion. The reason is that it will be the last one in my career. I am announcing this with a heavy heart but with a lot of conviction because I can’t work in a field that is similar to mafias. I can’t be productive anymore — Elissa (@elissakh) August 19, 2019

وكانت إليسا قد ردت على تصريحات مدير مهرجان قرطاج، مختار الرصاع، الذي هاجمها فيها، وأكد أنها لا تعجبه، ساخرا من لقب "ملكة الإحساس" الذي تشتهر به إليسا.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، نشرت إليسا تغريدة ترد فيها على تلك التصريحات جاء فيها: "الناس بتروح وبتجي وإليسا بتبقى ملكة قرطاج".

وكان مدير مهرجان قرطاج بدورته الـ 55، مختار الرصاع، كشف في تصريحات إذاعية، سبب تغييب بعض النجوم عن المهرجان، من بينهم إليسا.

وقال الرصاع إن "إليسا شاركت في مهرجان بنزرت وأنه لن يدعوها إلى المشاركة في مهرجان قرطاج بصفته مدير المهرجان، لأنها لا تعجبه".

وأضاف في تصريحات لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أنه يمكنه دعوة نجوى كرم "لأنها صوت هائل وكذلك جوليا بطرس المبتعدة عن الساحة، وشيرين عبد الوهاب التي تتميز بإحساسها الكبير".

وتابع الرصاع أن "جورج وسوف انتهى، متسائلا: "هل هو لا يزال موجودا؟ لقد انتهى". وأشار إلى أنه "يمكن أن يكرّم بعد عمر طويل"، مضيفا أنه كان يحبه عندما كان صغيرا.