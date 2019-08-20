وفاة الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب حبيب الصايغ

ودعت الإمارات اليوم الثلاثاء الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، حبيب الصايغ، الذي توفي عن عمر ناهز 64 عاما.

نعا الكاتب الذي كان يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، عدد من الكتاب والشعراء والمؤسسات الثقافية والأدبية ورجال الدولة.

كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم إمارة دبي على "تويتر" ”فقدت الإمارات اليوم أحد أعمدة الإعلام والصحافة والأدب“.

وأضاف ”سيبقى عمله وشعره وكتاباته المحبة لوطنه خير إرث له... وستبقى الأوطان خير شاهد على أصحاب الأقلام“.

فقدت الامارات اليوم أحد أعمدة الاعلام والصحافة والأدب ... رحم الله حبيب الصايغ .. وأسكنه فسيح جنانه ... وسيبقى عمله وشعره وكتاباته المحبة لوطنه خير ارث له ... وستبقى الأوطان خير شاهد على أصحاب الأقلام ...

اللهم ألهم أهله وذويه الصبر والسلوان ... pic.twitter.com/1qL5YYlHZb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 20, 2019

كما كتبت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية نورة الكعبي ”فقدنا قامة ثقافية لها حضورها حتى لو واراها الثرى... فأنت الغائب الحاضر“.

فقدنا قامة ثقافية لها حضورها حتى لو واراها الثرى… فأنت الغائب الحاضر.



رحمة الله عليك يا بو سعود… @AlsayeghHabib pic.twitter.com/8Op3tDpwK6 — نورة الكعبي (@NouraAlKaabi) August 20, 2019

وأصدر الصايغ العديد من الدواوين الشعرية مثل "التصريح الأخير للناطق الرسمي باسم نفسه" و"قصائد إلى بيروت" و"مياري" و"الملامح" و"قصائد على بحر البحر" و"وردة الكهولة" و"رسم بياني لأسراب الزرافا".

كما أجريت عن أعماله دراسات نقدية وأبحاث أكاديمية منها دراسة بعنوان "تمرد اللغة استعادة الصوت: قراءة في عوالم حبيب الصايغ الشعرية" للكاتب صديق محمد جوهر.