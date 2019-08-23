اجتماع للمجلس الأعلى للإعلام المصري للتحقيق مع إعلامية بسبب إهانات لسيدات مصر

تعقد لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اجتماعا عاجلا، غدا السبت، لمناقشة الشكاوى المقدمة ضد الإعلامية ريهام سعيد.

وجاءت الدعوة لعقد الاجتماع بعد حلقة للإعلامية تطرقت خلال برنامجها لقضية السمنة لدى النساء، ووجهت إهانات بالغة بأوصاف وعبارات لا تليق، ما سبب استياء شديدا بين نساء مصر.

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى في تصريح لـ"المصري اليوم"، إنه من المقرر أن يتم استدعاء ريهام سعيد للمثول أمام لجنة للتحقيق في الشكاوى وذلك الساعة الثانية عصر الأحد المقبل".

وتضمنت حلقة من برنامج تقدمه الإعلامية تجريحا واضحا وإهانات بألفاظ صادمة للنساء، وذلك أثناء استعراضها مشكلة السمنة في مصر.

وجاء الهجوم على ريهام سعيد بسبب سخريتها وانتقادها لأصحاب السمنة المفرطة، وقالت في برنامجها: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، وتابعت: "منظرك بيكون مش حلو وأنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".

كما أثنت ريهام سعيد على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة السمنة، وقالت "مبسوطة إن عندنا رئيس لديه وعي إنه يقول للشعب خِس، والكوميكس اللي ظهرت على ذلك جهل، لأنه من الحاجات الأساسية إن الشعب يكون متحضر وصحته كويسة وغير مصاب بالسمنة".