فتاة عربية تجمد بويضاتها في انتظار الزوج المناسب...فيديو

أعلنت فتاة مصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها قررت تجميد بويضاتها حتى ظهور الزوج المناسب، في أول حادثة تشهدها مصر من هذا النوع.

وقالت ريم مهنا، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها على "فيسبوك"، "حينما قررت تجميد البويضات وأبلغت الطبيب الخاص اندهش من القرار، وقال: "أنا عمري ما سمعت إن في واحدة في مصر طلبت هذا الطلب".

وأضافت أنها أجرت عملية يتم فيها الحقن وتساعد على تنشيط إفراز البويضات خلال ساعة من الزمن عن طريق ثلاث فتحات بالبطن بحجم صغير جدا لا يوجد لهم أى أثر بعد العملية، ويتم من خلالها سحب البويضات، ووضعها فى ثلاجة لتتم عملية التجميد، مشيرة إلى أن البويضات يتم حفظها لمدة عشرين عاما.

وأجابت ريم مهنا، عن سؤال لماذا قامت بإجراء عملية التجميد، أنها مقتنعة بالرغبة الزواج بعد سن الثلاثين، بسبب تحقيق أحلامها في رسم خريطة حياتها في العمل وهذا أنسب لها، على حد قولها.

وأشارت ريم، إلى أنها لا تتكهن بحساب الفترة التي ستتزوج فيها بعد سن الثلاثين حتى ظهور الشخص المناسب الذي ينال حبها، ومن الممكن أن يحدث هذا في سن متأخرة بعد الأربعين ويكون وضع الإنجاب صعبا في هذه السن، وبعد البحث لفترة طويلة وجدت أن تجميد البويضات هو الأفضل في هذه المرحلة لعدم الاستعجال في الزواج.

وقالت ريم، "شاركت الناس بالفيديو ده علشان عدة أسباب.. أولها: لو واحدة عاوزه تعمل كده تاخد الفكرة و ثاني سبب هو تأخر زواج الفتيات".