بالفيديو.. فنان مصري يبيع سيارته لمحاربة السرطان

أعلن فنان مصري بيع سيارته الخاصة للإنفاق على العلاج من مرض السرطان، الذي أصيب به في وقت سابق.

وقال الفنان زكى فطين عبد الوهاب، إن سبب بيع سيارته الخاصة، هو توفير الأموال اللازمة للانفاق على العلاج، بعد أزمة صحية شديدة نتجت عن إصابته بمرض سرطان في الرئة.

وأوضح زكي فطين عبد الوهاب، خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، على قناة "أون تى في"، أنه بسبب تلقي العلاج والظروف المادية الصعبة قرر بيع سيارته الخاصة، مضيفا: "قام البعض بتأويل هذا الأمر لأكثر من معنى".

وتابع: "هذا الأمر أغضبني كثيرا خاصة أن هذا ليس عيبا وهو ما حدث بالفعل"، مضيفا: "أنا أحارب مرض السرطان بالعمل"، مضيفا: "سأعود إلى التمثيل بعد غياب استمر عاما كاملا في فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقا".

ولفت الفنان المصري، إلى أنه اكتشف إصابته بالمرض خلال إجراء تحاليل طبية وتبين أنه مرض خبيث في الرئة، مضيفا: "لكني مؤمن بالله وعندي ثبات في المحن الصعبة".