ما هي أخطر المشروبات على الأسنان؟

فاتضح أن الشاي الكركديه يسبب تآكل الأسنان. والمشروبات الغازية أيضا تساهم بذلك قليلاً، ثم تليها المشروبات الكحولية القوية.
واكشتف العلماء أن النبيذ الأحمر أقل ضررا من وجهة النظر هذه. حيث يحتوي النبيذ الحمر على المواد التي تحيد الآثار السلبية للحمض، مثل البوليفينول أو البروتينات الخاصة. وقال الخبراء أنه قريبا، سيكون ممكنا إضافة هذه المركبات إلى سائل غسول الفم.
وأعطى مؤلفو الدراسة بعض النصائح لأولئك الذين يهتمون بأسنانهم. حيث أوصوا بالشرب بسرعة وعلى رشفات كبيرة، مما يقلل وقت تفاعل الأسنان مع البيئة الحمضية. ثم تحتاج إلى شطف الفم الماء أو غسل الأسنان.
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