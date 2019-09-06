ما هي أخطر المشروبات على الأسنان؟

اختبر علماء سويسريون من جامعة برن أكثر من 100 نوع من الشراب، ومنتج غذائي، ودواء، واكتشفوا أي منها يضر بمينا الأسنان أكثر.

فاتضح أن الشاي الكركديه يسبب تآكل الأسنان. والمشروبات الغازية أيضا تساهم بذلك قليلاً، ثم تليها المشروبات الكحولية القوية.

أجرى الخبراء تجربة فدرسوا فيها أكثر من 1000 من الأسنان العادية و 300 من الأسنان الراضعة المتبقية في مكاتب أطباء الأسنان. غمر الأطباء الأسنان في سائل واحد أو آخر لمدة دقيقتين، وبعد ذلك قاموا بقياس صلابة المينا. واتضح أن المشروبات التي تحتوي على مستويات عالية من الحموضة هي مشروبات ضارة.

واكشتف العلماء أن النبيذ الأحمر أقل ضررا من وجهة النظر هذه. حيث يحتوي النبيذ الحمر على المواد التي تحيد الآثار السلبية للحمض، مثل البوليفينول أو البروتينات الخاصة. وقال الخبراء أنه قريبا، سيكون ممكنا إضافة هذه المركبات إلى سائل غسول الفم.

وأعطى مؤلفو الدراسة بعض النصائح لأولئك الذين يهتمون بأسنانهم. حيث أوصوا بالشرب بسرعة وعلى رشفات كبيرة، مما يقلل وقت تفاعل الأسنان مع البيئة الحمضية. ثم تحتاج إلى شطف الفم الماء أو غسل الأسنان.