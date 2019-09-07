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17:50 07 سبتمبر/ أيلول 2019
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    "كلمات الشيخ زايد" بالروسية في معرض موسكو الدولي للكتاب

    © Sputnik . Виталий Белоусов
    ثقافة
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    أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي، النسخة الروسية من كتاب "كلمات القائد- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"، وذلك ضمن مشاركتها في معرض موسكو الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من الرابع وحتى الثامن من أيلول/سبتمبر الجاري.

    مشاركة عربية في معرض موسكو الدولي للكتاب ال31
    © Sputnik . Karina Younes
    مشاركة عربية في معرض موسكو الدولي للكتاب الـ31
    القاهرة – سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم السبت، يضم الكتاب مجموعة مختارة من أقوال الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي تعكس الأسس التي اعتمد عليها في حكمه، والمبادئ والقيم التي شكلت رؤيته لبناء وتطوير الدولة.

    ويكشف الكتاب، عبر العديد من الخطب والأقوال التي قالها الشيخ زايد في مناسبات مختلفة، عن تفكير وتنوع رؤية الشيخ زايد، واهتمامه بمختلف فئات المجتمع وحرصه على مخاطبة كل فئة وتقديم النصح لها، خاصة فئة الشباب، التي كان ينظر إليها باعتبارها أساس المستقبل ومفتاح النجاح.

    وقال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي، عبد الله ماجد آل علي، "يمثل معرض موسكو الدولي للكتاب منصة مهمة على خريطة الفعاليات الثقافية العالمية، ولذلك نحرص على التواجد فيه والتعريف بثقافة الدولة، وما تمتلكه من تراث غني، وتطلعات مستقبلية تواكب ما يشهده العالم من تطور في مجالات الثقافة والفنون".

    وأوضح أنه تم  إطلاق النسخة الألمانية من الكتاب في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في تشرين الأول/أكتوبر 2018، والنسخة الإنجليزية في معرض لندن الدولي للكتاب في آذار/مارس 2019.

    ويعد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أحد الشخصيات القيادية البارزة في المنطقة العربية والعالم؛ وكان أسس أول فدرالية عربية، هي دولة الإمارات العربية المتحدة، في العام 1971.

    توفى الشيخ زايد في، تشرين الثاني/نوفمبر 2004، عن عمر ناهز 86 عاما؛ واشتهر بدعم الأعمال الإنسانية في الدول الفقيرة، والتوسط في حل الخلافات العربية.

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    الكلمات الدلالية:
    الشيخ زايد, الإمارات, موسكو
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