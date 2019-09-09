دولة عربية ضمن أفضل الدول لجودة حياة المغتربين

احتل المغرب مكانة بين أحسن البلدان من حيث جودة الحياة بالنسبة للمغتربين، إذ جاء في المركز 47 ضمن قائمة المؤشر التي ضمت 64 دولة عبر العالم.

واستطاعت المملكة أن تتصدر قائمة دول المنطقة المغاربية من حيث جودة الحياة للمغتربين، فيما حلت في الرتبة الخامسة ضمن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مؤشر جودة الحياة بالنسبة للمغتربين، الصادر عن منظمة "إنترناشيون" الدولية، المتخصصة في شؤون المغتربين، يغطي عدة عوامل من ست فئات فرعية مختلفة: خيارات الترفيه، الصحة والرفاهية، السلامة والأمن، السعادة الشخصية، السفر والنقل، والحياة الرقمية.

واستطاعت المملكة أن تحل في المرتبة 27 في ما يتعلق بخيارات الترفيه؛ والمرتبة السابعة فيما يخص السعادة الشخصية، والمرتبة 50 في السفر والتنقل؛ وفيما يتعلق بالصحة فحلت المرتبة 51، والرتبة 42 في الأمن والسلام؛ وفيما يخص الحياة الرقمية حلت في الرتبة 59.

وتصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإمارات العربية المتحدة، التي حلت في الرتبة 21 دوليا، متبوعة بالبحرين في الرتبة 26، تليها مباشرة قطر، ثم عمان في المرتبة 35.

أما على الصعيد الدولي فتصدرت البرتغال القائمة، متبوعة بإسبانيا، ثم تايوان، فسنغافورة، وسويسرا متبوعة بأستراليا.

يذكر أن المغرب تحوّل، خلال السنوات الأخيرة، بالنسبة للمهاجرين، من بلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة؛ فبعدما كان جسر عبور نحو أوروبا للعديد من المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، أصبح لهم اليوم بلدًا للاستقرار