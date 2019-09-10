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18:57 10 سبتمبر/ أيلول 2019
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    رئيس وكالة روسيا سيغودنيا دميتري كيسيليوف خلال حفل توزيع جوائز المسابقة الدولية أندريه ستينين للتصوير الصحفي في نسخته الخامسة

    الجائزة الكبرى من نصيب إيطاليا في مسابقة ستينين 2019 للتصوير الصحفي

    © Sputnik . Ilya Pitalev
    ثقافة
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    في حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في المتحف التاريخي الحكومي، تم الكشف عن اللغز الرئيسي لمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي في نسختها الخامسة.

    في حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في المتحف التاريخي الحكومي، تم الكشف عن اللغز الرئيسي لمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي اليوبيلية الخامسة. فقد تم منح الجائزة الكبرى، وهي أعلى جائزة في المسابقة، للمصور الإيطالي غابرييل تشيكوني لسلسلة الأعمال "البؤساء والأرض". إن أبطال هذه القصة هم لاجئون الروهينجا والأراضي الجنوبية لبنغلاديش الذين أجبروا على الهجرة ، وتم جلبهم إلى حافة الدمار البطيء بسبب هذه الهجرة. وبفضل الألوان والظلال التي ظهرت في العمل وانتقاء الزاوية المطلوبة، ينقل غابرييل القدرة على التحمل وحتمية الكارثة البيئية التي تحدث أمام أعيننا.

    الجائزة الكبرى، وهي أعلى جائزة في المسابقة، للمصور الإيطالي غابرييل تشيكوني لسلسلة الأعمال البؤساء والأرض.
    © Photo / Gabriele Cecconi/ Stenincontest
    الجائزة الكبرى، وهي أعلى جائزة في المسابقة، للمصور الإيطالي غابرييل تشيكوني لسلسلة الأعمال "البؤساء والأرض".

    وفي حديثه عن المشاركة في المسابقة، أشار تشيكوني قائلاً:

    "إنه لشرف حقيقي أن تتاح لي الفرصة للتنافس مع المصورين الموهوبين الآخرين في ذكرى زميلنا الشاب الذي قتل أثناء أدائه لواجبه المهني. إن الذاكرة تساهم في تكوين شخصيتنا، وهذه المسابقة تساعد في الحفاظ على الشخصية الحية لأندريه ستينين، ومن خلال أعمال المتسابقين، يمكن التعبير عن الرغبة في مواصلة عمله. آمل أن يمنح هذا الفوز فرصة إيصال قصتي ليتعرف عليها أكبر قدر من الناس، القصة التي يرويها شاهد عيان ومن جسدها عملاً فنياً، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التواصل مع الناس هو مسؤوليتنا".

    لقد أصبح موضوع اللاجئين والهجرة القسرية قضية شاملة في أعمال المتنافسين ضمن مسابقة 2019. هذا الموضوع أصبح محط إدراك وفهم المصورين الشباب باعتبارها واحدة من أكثر الظواهر إيلاماً في العالم الحديث. والطريقة التي تم بها توزيع الجوائز على المشاركين في القائمة المختصرة 2019 تثبت ذلك.

    المركز الأول في فئة "الأخبار الرئيسية"، كان من نصيب العمل المميز للمصور الفرنسي، سوري الأصل، سمير الدومي بعنوان "من صراع إلى آخر"، حيث تحدثت عدسة المصور عن رجل يمسك بفتاة مصابة بعد غارة جوية على دمشق، بالاضافة إلى العمل الذي يجسد يأس اللاجئين من أمريكا الوسطى على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة تيخوانا المكسيكية - "قافلة المهاجرين" للصحفية كيترا كاهانا من الولايات المتحدة الأمريكية.

    المركز الأول في فئة الأخبار الرئيسية، كان من نصيب العمل المميز للمصور الفرنسي، سوري الأصل، سمير الدومي بعنوان من صراع إلى آخر
    © Photo / Sameer Al-Doumy/ Stenincontest
    المركز الأول في فئة "الأخبار الرئيسية"، كان من نصيب العمل المميز للمصور الفرنسي، سوري الأصل، سمير الدومي بعنوان "من صراع إلى آخر"

    أما الصورة "التقطيع" للمصور جوستين سوليفان من جنوب إفريقيا، التي التقطت عند تقاطع اليأس والعقلانية الباردة، والتي تتحدث عن فيل أفريقي، تم تقطيعه من قبل الصيادين غير الشرعيين، من الذين يبحثون عن عاج الفيلة في بوستوانا الشمالية – فقد أصبحت أفضل عمل وحيد ضمن فئة "كوكبي". ومن بين سلسلة هذه الفئة، فاز العمل "بلدي ياقوتيا" للمصور الروسي ألكسي فاسيلييف، حيث وجد الفنان تعبيراً مرئياً عن السلام والصمت التي تتمتع بها منطقته.

    الأفضل في فئة الرياضة، كانت من نصيب الصورة الفورية لمباراة كرة الماء "الضربة الحاسمة" للمصور الهندي أياناف سيل ضمن الصور الوحيدة، والتسلسل الزمني لأحداث التغلب الوجودي للرياضيين البياتلون خلال المسابقة ، "الأولمبي الوحيد" في عدسة المصور الروسي ألكسي فيليبوف.

    في فئة "لوحة. بطل من زماننا" فقد فاز في المراكز الأولى المصورون الصحفيون من فرنسا وبنغلاديش. وقد فازت صورة الفنان الفرنسي فرانسيس روسو "نساء من أروغام باي"، حيث كان الجمال المميز للبطلات بين الألحان الرعوية الاستوائية في سريلانكا هو الموضوع المثير في نضال النساء من أجل الحرية في بلادهن بالوسائل السلمية.

    من بين السلسلة، كان العمل الأفضل في شكله الخفيف والذي جعله أكثر مأساوية "قصة العذاب" لنساء شعوب الروهنجيا اللائي أصبحن ضحايا العنف، وهو للمصور من بنغلاديش، مشفق الله علامة.

    تم إدراج فئة "الالهام" لأول مرة في مسابقة ستينين لعام 2019 والأفضل في هذه الفئة أصبح من نصيب الصورة أبيض وأسود "المسحورة" للمصور أندريا ألاي من إيطاليا، عن فتاة شجاعة في التاسعة من عمرها، ياسا من جمهورية دونيتسك، التي تكافح مرضاً خطيراً – متلازمة كروسون.

    يشار إلى إن القائمة الكاملة للفائزين بجوائز مسابقة 2019 موجودة على موقع المسابقة stenincontest.com.

    ووفقاً للتقاليد، تم إحداث جوائز خاصة للمشاركين في إطار المسابقة. وفي عام 2019، كانت هذه الجوائز من نصيب الأعمال التي تنتمي لفئات أربع هي - "الأخبار الرئيسية"، "كوكبي"، "لوحة. بطل من زماننا" و"الإلهام". حيث حظيت هذه الفئات على دعم من الشركاء - وسائل الإعلام الدولية الرائدة مثل مجموعة شنغهاي المتحدة للإعلام، والموقع الالكتروني لصحيفة تشاينا ديلي، وشبكة الميادين الإعلامية العربية، وكذلك إحدى أكبر المنظمات الإنسانية في العالم، وهي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

    وبحسب تقييم شركاء هذه الفئات، فإن الأفضل من ضمن الأعمال هي: الصورة الوحيدة "من صراع إلى آخر" للفنان سمير الدومي من فرنسا، وسلسلة الصور "ولاية غيريرو المنسية" للمصور الايطالي ألفريدو بوسكو في فئة "الأخبار الرئيسية"، والتي حظيت بجائزة خاصة "للتصوير الفوتوغرافي الإنساني" من قبل لجنة الصليب الأحمر الدولية.

    كما منحت مجموعة شنغهاي المتحدة للإعلام الجائزة الخاصة لسلسلة الصور الفوتوغرافية "بلدي ياقوتيا" للمصور الروسي ألكسي فاسييليف في فئة "كوكبي". وحظي العمل الوحيد "مدعاة للفرح" للمصورة المصرية فاطمة فهمي، على جائزة الميادين التلفزيونية الخاصة، وكذلك لسلسلة الأعمال الوثائقية "حياة الإنسان" للمصورة كسينيا إيفانوفا من روسيا، التي حصلت على الجائزة الخاصة من صحيفة تشاينا ديلي في فئة "لوحة. بطل من زماننا".

    في نهاية حفل توزيع الجوائز، تم افتتاح معرض لأعمال الفائزين، والذي سيشرع أبوابه للجميع من 11 - 29 أيلول\سبتمبر. علماً أن الدخول إلى المعرض مجاني خلال ساعات عمل مجمع المعارض التابع للمتحف التاريخي الحكومي. وقد تم إثراء المعرض 2019 بدليل افتراضي (AR) لأكثر من عشرين عملاً. حيث يتضمن الدليل AR¬ كلمة ترحيب مصورة لصاحب الصورة ، بالإضافة إلى وصف الكادر وقصة الصورة.

    الجدير بالذكر أنه ومن أجل الوصول إلى الدليل AR، من الضروري تنزيل تطبيق RIA.Lab ، واستخدامه لفتح المعرض وتوجيه كاميرا الهاتف إلى الصورة المميزة برمز خاص. علماً أن التطبيق مجاني ومتاح للتحميل على iPhone و Android.

    في عام 2019 الشركاء الاعلامية العامة للمسابقة هي: الموقع الاخبارية والاعلامية Vesti.Ru، قناة الحكومية الوطنية

    . «Rossiya-K» تقدمت المؤسسات الإعلامية الدولية باعتبارها جهات شريكة لمسابقة ستينين الدولية وهي: وكالة الأنباء وإذاعة سبوتنيك ووكالة الأنباء Askanews والمؤسسة الإعلامية القابضة Independent Media ووكالة الأنباء Notimex ووكالة الأنباء ANA وقناة وموقع RT و Shanghai United Media Group SUMG والموقع الالكتروني لصحيفة China Daily ووكالة الأنباء PNA والبوابة الالكترونية لصحيفة AlYoum AlSabee والبوابة الالكترونية The Paper وشبكة الإعلام Al Mayadeen، وكالة الانباء Prensa Latina، مجموعة اعلامية The Nation وموقع "Renminwang". في حين تقدم الوكالات الإعلامية الدعم للمسابقة باعتبارها شريكة ضمن مجالات محددة وهي: موقع Russian Photo وموقع Photo-study.ru ومدرسة الفنون البصرية وأكاديمية التصوير والموقع الإعلامي YOung JOurnalists، مجلة National Geographic Russia، مجلة Contrastes ومجلة Fotoargenta والموقع الالكتروني All About Photo وندى نيو دلهي للتصوير الفوتوغرافي، مجلة Cuartoscuro ومجلة EYE Photo ومنصة المهرجان الدولي PhotON.

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