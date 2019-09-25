علماء يكتشفون منتجا لمكافحة السمنة

خلص علماء أمريكان إلى أن تناول كمية صغيرة من أي نوع من الجوز يوميا يمكن أن يقلل من خطر السمنة.

وتم نشر نتائج الدراسة في بيان صحفي على موقع "ميديكال إكس بريس" MedicalXpress.

ودقق الباحثون في الحالة الصحية لـ 300 ألف شخص لمدة 20 عامًا. حيث قدم المتطوعون للعلماء معلومات عن وزنهم واتباعهم نظام غذائي، واستهلاك الكحول والنشاط البدني، وكذلك كمية المكسرات أو عجينة الجوز التي تم تناولها.

وأظهرت الدراسة أن إدخال هذا المنتج في النظام الغذائي يرتبط بزيادة أبطأ في الوزن على المدى الطويل وانخفاض في خطر السمنة بشكل عام.

في الوقت نفسه، من أجل التأثير الإيجابي، يكفي استخدام 14 غراما فقط من المكسرات يوميا، ويُنصح بتناولها بدلا من اللحوم المعالجة، والشوكولاتة.

لذلك، في الأشخاص الذين تناولوا مثل هذه الكمية من المكسرات يوميا، انخفض خطر زيادة الوزن أكثر والسمنة مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوها.

وفقا للعلماء، فإن التأثير الإيجابي للمكسرات يرجع إلى حقيقة أن استخدامها يتطلب بعض الجهد بسبب المضغ.

في الوقت نفسه، تحتوي المكسرات على كمية كبيرة من الألياف، مما يتيح لك الشعور بالشبع لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط ألياف الجوز بالدهون في الأمعاء، مما يعني إزالة المزيد من السعرات الحرارية من الجسم.

هناك أيضًا بعض الأدلة على أن نسبة الدهون العالية غير المشبعة في هذه المنتجات تزيد من استهلاك الطاقة.

وفي وقت سابق من أغسطس/ آب، حدد العلماء المنتج الذي يساعد على فقدان الوزن بسرعة. والذي اتضح أنه براعم القمح.