Widgets Magazine
تسجيل
12:30 26 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    راقص لبناني على خشبات أعرق المسارح في روسيا

    راقص لبناني على خشبات أعرق المسارح في روسيا

    © Photo / Omar Rajeh
    ثقافة
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    يستضيف مسرح الأمم حفلتين راقصتين لمصصم الرقصات والراقص اللبناني عمر راجح، بدعوة من مسرح البولشوي في العاصمة الروسية موسكو.

    عمر راجح هو مصمم رقصات وراقص، يفهم الرقص بطريقة مختلفة، بأنه فعل وجود وليس فقط ترفيه، وبالنسبة له فكرة الرقص والتقليدي وغيره هو نوع من التعبير عن وجود الإنسان وعن أفكاره وتطلعاته وأحلامه.

    البدايات وأهم الأعمال

    وفي لقاء خاص مع "سبوتنيك" تحدث الراقص اللبناني عن بداياته وعن سلوكه لطريق الفن والرقص، ويقول: "بدأت بشكل عفوي ولم أكن أفكر في صغري بأني سأذهب في هذا الاتجاه، كانت لدي بعض الميول الفنية، لكني كنت أرغب بدراسة الفيزياء وبأن أصبح عالم فيها، لكني درست المسرح في الجامعة اللبنانية وسافرت إلى لندن ودرست هناك، حيث حصلت على درجة الماجستير، وبدأت برسالة الدكتوراة، لكن للأسف لم أنهيها، وبدأت العمل في اتجاه آخر".

    ويتابع الراجح: في عام 2002 أسست فرقة "مقامات" للرقص في بيروت، واليوم في موسكو نقدم عروضا كما نقدم في جميع أنحاء العالم، وقدمنا عروضا في أوروبا بشكل عام، وكانت لنا عروض في العالم العربي وكندا وغيرها من الدول.

    وتحدث عمر عن فرقته الراقصة وأعماله ويقول: بدأت كفرقة رقص تقدم العروض، لكننا أثرنا في المشهد الراقص في العالم العربي بشكل عام وفي لبنان تحديدا، وأسسنا مدرسة "تكوين" للرقص، ومهرجان "بايبود" والذي يعتبر من أهم مهرجانات الرقص على مستوى لبنان والعالم العربي، والذي احتفلنا بالذكرى الـ15 له في نيسان/أبريل الماضي.

    ويكمل الراقص اللبناني: "بالإضافة إلى الأعمال اليومية الموجودة في بيروت، أطلقنا مشروع كبير جدا على مستوى لبنان وهو مركز ثقافي نفتقده في بيروت، اسمه "سيتيرن بيروت" وهذه باختصار نبذة عني وعن أعمالي".

    راقص لبناني على خشبات أعرق المسارح في روسيا
    © Photo / Omar Rajeh
    راقص لبناني على خشبات أعرق المسارح في روسيا

    فكرة العمل

    يتحدث عمر راجح عن فكرة العرض الذي يقدمه في العاصمة الروسية موسكو، وفضل قبل الحديث عن الفكرة التي يريد طرحها في العمل، ويقول: نحن كلبنانيين وسوريين وعرب أو حتى أشخاص بشكل عام نحس بالمعاناة الإنسانية، فهي معاناة لكل الناس، وأعتقد أن ما حدث في سوريا وما حدث من قبل في لبنان وما يحدث في مناطق عديدة من العالم، هو معاناة لا نستطيع أن نتجاهلها، أو أن لا نفكر ونحس بها، فهي تؤثر بنا بشكل يومي.

    ويواصل: الحرب حدثت في سوريا، لكنها على علاقة بكل شخص وكيف ينظر إلى نفسه، والعرض عن هذا الشيء، وهو يبدأ من فكرة أننا أمام كم كبير من العنف والقتل والدمار والإلغاء للآخر، وهذه الحياة تدخل إلى حياتنا كل يوم ونعيش معها، وكيف يمكن أن نكمل حياتنا عندما نرى صورة من هذه الصور، ولا نهتم بها، وأن نستطيع القول أن لا علاقة لي بها، أو أنها بعيدة عنا.

    مئذنة

    وعن العمل الذي سيقدم مرتين على خشبة واحد من أهم المسارح في موسكو، يقول عمر: عمل مئذنة أتى في مرحلة لاحقة، بعد البدء بالتمارين، حينما شاهدت فيديو على الفيسبوك لمدينة حمص من الأعلى وهي مدمرة بالكامل، وتأثرت به كثيرا ولم أعرف كيف سأتعامل معه، خاصة وأنك عندما تكمل التصفح ترى أشخاصا يعيشون حياتهم العادية.

    ويضيف: في تلك اللحظات التي عجزت فيها عن التصرف، أحسست بأننا كلنا نعيش هذه اللحظة، عندها سألت ذلك السؤال كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الأمر بعيدا عن السياسة، وأن نذهب لبعد أكثر إنسانية وأن نسأل أنفسنا كأفراد، وكيف نتعامل مع هكذا قضايا.

    ويتابع الراجح: العرض هو عن فكرة تدمير مدينة بأكملها، ومدينة حلب هي مدينة كبيرة ويلتقي في ذلك المكان الجغرافي إرث ثقافي هائل، ففكرت كفنان كيف أن مدينة كهذه تدمرت، وكيف أستطيع التعامل مع هذا المخزون

    راقص لبناني على خشبات أعرق المسارح في روسيا
    © Photo / Omar Rajeh
    راقص لبناني على خشبات أعرق المسارح في روسيا

    الذي كان موجودا في حلب، وكيف يمكن استعادة هذا التراث، وعلى هذا الأساس بدأ العرض.

    ويستطرد مصمم الرقصات: أصبحت فكرة "مئذنة" والتي أصبحت فيما بعد "هاشتاغ مئذنة" كأنها أصبحت موضة، أحيانا تصبح حتى مقاربة الحرب موضة، لذلك يلعب العرض على أكثر من مستوى في هذا الشيء، ومن هنا أصبح التركيز على المئذنة الذي هو مكان للالتقاء، حيث أنها تمثل معلم وهوية المدينة، ويعكس تراث حضارة حلب، فهي قد بنيت من ألف سنة تقريبا، فأصبحت كـ"برج إيفل" أو ساعة "بيغ بن" في لندن، فأصبحت هوية للمدينة، بالإضافة إلى كونها مكان أثري، وعلى هذا الأساس بني العرض.

    فريق العمل

    وسيقدم العرض بالإضافة إلى عمر راجح راقصين وفنيين من كوريا الشمالية وألمانيا والأرجنتين والبرازيل وبريطانيا، وعلى الرغم من كون العمل عن سوريا فلا يوجد راقصين سوريين، وعن ذلك يقول عمر: هذه ليست المرة الأولى التي نعمل بها، لكن في هذا العمل بالتحديد أحببت أن أعمل مع ناس من مختلف أنحاء العالم، لأن هذا العرض بالنسبة لي قضية إنسانية يمسنا جميعا كأشخاص، وكنت أريد البعد عن العاطفة التي لها علاقة بهكذا أماكن، وأردت أن أراها من وجهة نظر مختلفة وبموضوعية، بالإضافة إلى سبب رئيسي هو أنني أعمل مع هؤلاء الأشخاص منذ فترة، لذلك هو نوع من الاستمرارية لعمل سابق.

    ويكمل عمر: في بداية التمارين كان هناك احتمال للعمل مع شخص سوري، لكنني ألغيت الفكرة فيما بعد، فنحن بالنتيجة نقدم عمل فني وهو إنساني بالدرجة الأولى، ونحاول أن نحكي عن أمور فيها عمق بعيدا عن البهلوانات السياسية وعن تصغير الأمور، وخفت أن نضيع بالعاطفة.

    سيتيرن بيروت

    وتكلم عمر عن مشاريعه في لبنان وعن الصعوبات التي يواجهها على الصعيد المحلي، ويقول: بدأنا مشروع كبير جدا هو "سيتيرن بيروت" والذي هو عبارة عن مركز ثقافي نعمل عليه منذ سينين، وقمنا بافتتاحه في نيسان/أبريل العام الحالي، لكن للأسف محافظ وبلدية بيروت رفضوا التعاون معنا لأسباب غريبة، أرجعها لأمور لها علاقة بالجهل أو عدم وعي بأهمية الثقافة.

    ويتابع: بالنتيجة ترى المسؤولين يلتقطون الصور وينشروا بروباغاندا بأنهم مع الثقافة، لكنهم في الحقيقة ضدها للأسف، فهل من الممكن في أي مكان في العالم بأن تقوم بلدية بإزالة مسرح أو مركز ثقافي، بدل أن تجد حلولا للإبقاء عليه.

    ويضيف الراجح: يقف المسؤولون ضد هذه الأنشطة والأعمال لأنها تخيفهم، فهي أماكن غير تابعة لأحد وفيها حرية، فالأماكن التي تعبر عن رأيها تخيفهم، حيث أنها تخرج من سلطة هؤلاء الأشخاص، لكنن سنواصل التعبير عن رأينا، وسنكمل مشروعنا الذي نعمل عليه، وإنشاءالله ستكون هناك أخبار جديدة وجيدة عن سيترن بيروت وسيستمر.

    الصعوبات والهجرة

    وألمح الفنان اللبناني إلى أنه فكرة مرات عديدة بالهجرة من لبنان بسبب الصعوبات التي تواجه عمله كفنان، وكصاحب مشروع وفكر فني، ويتحدث: نحن نسافر كثيرا، وفي كل مرة أكون فيها في أوروبا أرى أشياء أفضل للعمل الذي أقوم به، وأحس بمدى الإهتمام ومقدار التطور بعملنا.

    ويتابع: لكن بالنسبة لي أحب أن أكون في بيروت، فهي تعني الكثير لي، ولا أريد التنازل عن هذه المدينة لناس لا تعرف قيمتها، وأحس بأن لدي قضية بالعمل في بيروت، وأحسست أن كل ما فعلناه خلق شيء مهم هناك، وهذا ما أسمعه من أشخاص كثيرين.

    ويضيف عمر: نعم لقد فكرت بالهجرة كثيرا، لكن حتى الآن صامد، وسأبقى أعبر عن رأيي وسأكمل المشوار، وأعتقد أني سأطور هذا العمل جدا، وبالنتيجة هذا العمل باقي مع الشعب، أما المسؤولون فهم راحلون مهما طال الزمن.

    موسكو

    وأعرب عمر راجح عن إعجابه الشديد بالعاصمة الروسية موسكو، وأكد على أنه كما العديد من الناس لديهم فكرة خاطئة عن هذه المدينة وعن روسيا بشكل عام، ويقول: أنا سعيد جدا بقدومي إلى موسكو، وبالدعوة من مسرح البولشوي، والتي أعتبرها مهمة جدا بالنسبة لي، كونه واحدا من أشهر وأعرق المسارح في العالم، والعروض التي أقدمها هنا تاريخية بالنسبة لي.

    ويختم الفنان اللبناني: تفاجأت بصراحة من جمال وروعة هذه المدينة، فقد كان لدي فكرة مختلفة جدا عما رأيته هنا، فهي مدينة ديناميكية وجميلة جدا، فيها الكثير من الروح والحياة، وأتمنى أن أعود إليها مرة أخرى وأن أقدم أعمال أخرى هنا.

    انظر أيضا:

    الجائزة الكبرى من نصيب إيطاليا في مسابقة ستينين 2019 للتصوير الصحفي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحرب على سوريا, البولشوي, مسرح, فن, رقص, أوروبا, سوريا, روسيا, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حديقة كولومينسكويه في موسكو
    أفضل عشرة أماكن لقضاء فصل الخريف بمزاج جيد
    ترامب يعاني من معاملة سيئة
    ترامب يعاني من معاملة سيئة
    إنفوجرافيك - أول رائد فضاء إماراتي
    أول رائد فضاء إماراتي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك