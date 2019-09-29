"قارئة القرآن"... لوحة عثمانية تباع في لندن بأكثر من 6 مليون جنيه استرليني

ووفقا لوكالة "ترك برس" التركية، فإن اللوحة التي بيعت في المزاد العلني بصالة "بونهامز"، بالعاصمة البريطانية لندن تعود إلى عام 1880 ميلادي.

وأضافت الوكالة أنه في البداية كان من المتوقع أن تباع اللوحة الفنية ما بين 600 و800 ألف جنيه إسترليني، إلا أن الواقع فاق التوقعات وبيعت بـ 6.3 مليون جنيه إسترليني.

وعثمان حمدي بيك، ولد في عهد الدولة العثمانية بتاريخ 1842 وتوفي في 1910 بإسطنبول، وهو عالم آثار ورسام ومفكر تركي، وأول رئيس لبلدية حي قاضي كوي بإسطنبول، ووالده إبراهيم أدهم باشا الصدر الأعظم في الدولة العثمانية.