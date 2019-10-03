"تلطيشة" بـ 75 ليرة... هل يحتاج قانون العقوبات السوري إلى تعديل؟

تتعرض السيدات السوريات يوميا للتحرش، وإن كان ممزوجا بروح النكتة أو في بعض الأحيان يصل للتحرش الجسدي، ولكن بكل الأحوال لازالت المرأة السورية تواجه التحرش الجسدي والنفسي بمفردها وكأنها تعيش في غابة مضطرة لحماية نفسها من كل ما يحيط بها أثناء حياتها اليومية.

ففي قانون العقوبات يتم معاقبة المتحرش بمبلغ مادي "لا يتجاوز" 75 ليرة أي ما يقارب 0.12 دولار في وقتنا الحالي، حيث تنص المادة رقم 506 من قانون العقوبات "من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو على امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملا منافية للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالحبس التكديري لمدة ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد عن 75 ليرة أو بالعقوبتين معا".

يذكر أن المادة رقم 506 ليست المادة الوحيدة التي تثير الجدل في قانون العقوبات السوري، فهناك مواد عديدة في القانون أثارت الجدل في مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة فيما يخص المرأة السورية.