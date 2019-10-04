بيع لوحة لقردة شمبانزي تجلس في البرلمان البريطاني بسعر خيالي ورسامها مجهول

أعلنت دار "سوذبي" للمزادات أن لوحة ضخمة للرسام بانكسي، تصور قردة تجلس مكان النواب في البرلمان البريطاني، بيعت بأكثر من 12 مليون دولار، أمس الخميس، وهو مبلغ قياسي في مزاد لعمل فنان بريطاني مجهول الهوية.

​وأضافت دار المزادات أن لوحة "البرلمان المتخلف"، التي تجلس فيها قردة الشمبانزي مكان السياسيين في مجلس العموم البريطاني، دخلت المزاد وسعرها يقدر بما يتراوح بين 1.5 ومليوني جنيه استرليني.

#AuctionUpdate Monkey Business 🐒🍌: #Banksy’s monumental painting of the House of Commons overrun with parliamentary primates sells to applause at £9,879,500 - 9 times its previous record - after a 13 minute bidding battle. pic.twitter.com/5LPR5BlgCH — Sotheby's (@Sothebys) October 3, 2019

لكن خلال عملية المزايدة التي استمرت نحو 13 دقيقة تصاعد سعرها ليصل إلى 8.5 مليون جنيه استرليني وبإضافة الرسوم بلغ السعر النهائي 9879500 جنيه استرليني (12.2 مليون دولار).

وكتب بانكسي على حسابه على "انستغرام"، قائلا "سعر قياسي للوحة لبانكسي في مزاد الليلة. من العار أني لم أعد أمتلكها"، ورافق ذلك نشره لتعليق من الناقد الفني روبرت هيوز عن قيمة الأعمال الفنية.

ويقول هيوز في ذلك التعليق "سعر العمل الفني هو الآن جزء من وظيفته، عمله الجديد هو أن يقبع على الجدار ويعلو ثمنه. بدلا من أن يكون ملكية عامة للبشرية مثل الكتاب... يصبح الفن ملكية خاصة لشخص يمكنه تحمل كلفته".

وعلى الرغم من أن لوحة البرلمان المتخلف التي يبلغ طولها أربعة أمتار رسمت في 2009 إلا أن الكثير من المعلقين ربطوا بينها وبين المشهد السياسي اليوم خاصة المساجلات الساخنة في مجلس العموم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبانكسي فنان بريطاني مولود في مدينة بريستول ويبقي هويته الحقيقية سرا ويعرف عنه رسوم الجرافيتي التي تعبر عن قضايا اجتماعية أو سياسية بمدن في شتى أنحاء العالم.