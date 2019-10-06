افتتاح معرض الآثار المصرية الغارقة بمحطته الثالثة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أعلنت وزارة الآثار المصرية اليوم الأحد، عن افتتاح معرض للآثار الغارقة، بمدينة لوس أنغلوس، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يضم 293 قطعة أثرية، ومن المقرر أن يستمر حتى أبريل/نيسان عام 2020.

وقالت الوزارة الأثار في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، أن "الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري افتتح معرض (المدن الغارقة: عالم مصر الساحر)، وذلك بقاعة مكتب رونالد ريجان الرئاسية، بمدينة لوس أنغلوس، بولاية كاليفورنيا، في محطته الثالثة بالولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح البيان أن المعرض سيستمر حتى 12 نيسان/إبريل عام 2020، ويضم 293 قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية وميناء أبي قير.

كما أشار البيان إلى أهم القطع المعروضة وهي تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.

وبدأت رحلة هذا المعرض عام 2015، حيث تم عرضه في معهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (أوزيريس، أسرار مصر الغارقة)، ثم انتقل إل المتحف البريطاني بانجلترا حتي أنهى رحلته في مدن أوروبا بمدينة زيورخ السويسرية، ثم بدأ رحلته بالولايات المتحدة الأميركية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينابولس بولاية مينيسوتا.