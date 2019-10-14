أول عربية تحصد جائرة "إنيجويت" للفن في إسبانيا

حصدت العمانية أمل بنت سالم الإسماعيلية، أول مواطنة عربية، والمحاضرة بقسم التربية الفنية في جامعة السلطان قابوس، جائزة (Enjoia’t) في دورتها 25 للعام 2019 المقامة في إسبانيا.

وتم اختيار العمل الذي قدمته أمل الإسماعيلية تحت عنوان "قلادة صقلة" كأحد ثلاثة أعمال فازت بالجائزة من بين 200 مشاركاً من مختلف دول العالم.

وتقدم الجائزة مؤسسة أ-فاد (A-FAD) للفنانين والحرفيين ومقرها في مدينة برشلونة الإسبانية، وتركز هذه الجائزة على مجال تصميم المجوهرات المعاصرة، حيث يتم استقبال المشاركات من جميع دول العالم، وبعد جمع أفضل 200 عمل، يتم اختيار 15 منها، من قبل لجنة تحكيم مؤسسة أ-فاد (A-FAD) لتقسم بعد ذلك إلى مجموعتين وتعرض في أشهر متاحف الفن المعاصر ببرشلونة عام 2020.

وبدأ مشوار أمل الإسماعيلية العلمي بتعيينها معيدة في قسم التربية الفنية، وأكملت الماجستير بجامعة كوفنتري وتدرس حاليا الدكتوراه بجامعة "شفيليد هالم" في المملكة المتحدة، وتعد أول عربية من أصل عماني تنال هذه الجائزة، بحسب موقع "الشبيبة".