أسبوع السينما الروسية في بريطانيا

تستعد المدن البريطانية لاستضافة أسبوع السينما الروسية، الذي سيقام في المملكة المتحدة في الفترة من 24 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويتضمن برنامج أسبوع السينما الروسي 36 فيلمًا كاملًا و18 فيلمًا قصيرًا، في مجالات متعددة كالدراما والكوميديا ​​والأفلام التاريخية والأكشن وأفلام الخيال العلمي والأفلام الوثائقية، وسيقام أسبوع الأفلام الروسي بشكل تقليدي في العديد من مدن المملكة المتحدة كلندن، وأدنبره، وكامبردج، وأكسفورد.

وتتصدر قائمة الأفلام المنتظر عرضها خلال الأسبوع، فيلم "الأخت" لألكساندر غالبين، "عبر الزجاج الأسود" لكونستانتين لوبوشانسكي، وفيلم "نجاح" لبافيل رومينوف، و"سلاف" لكليم شيبينكو، و"لينين" لفلاديمير خوتينينكو، و"يانت بيكروف" أوكسانا كاراس. سيتم بث جميع العروض مترجمة للغة الإنجليزية.

وسيحضر الإفتتاح الممثلون ألكسندر بيتروف، ألكسندر كوزنتسوف، رافشان كوركوف، جوش كوتسينكو، يفغيني تسيجانوف، رينال موخميتوف، دميتري ديوزيف، ألينا ميخائيلوفا، المخرجون أليكسي أوشيتل، يوري بيكوف، ميخائيل إيدوف، ألكسندر لونجين، غريغوري دوبرين، ماريا وغيرهم من الممثلين والمخرجين الروس.