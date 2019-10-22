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18:07 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    التحفة الملحمية "الآيرلندي" تفتتح الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي

    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
    ثقافة
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    كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار فيلم "الأيرلندي" The Irishman للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، ليكون فيلم افتتاح الدورة 41 التي تقام خلال الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

    الممثلتان المصريتان رانيا يوسف ومنى زكي في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثالث، الجونة، الغردقة، 19 سبتمبر/أيلول 2019
    © Sputnik . Mohamed Kandeel
    بالصور والفيديو... أجواء مبهرة في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي
    يشارك في بطولة الفيلم ثلاثة نجوم حاصلين على جائزة الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وروبرت دي نيرو، وهو من إنتاج شبكة "نتفليكس"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل".

    وقال رئيس "القاهرة السينمائي"، محمد حفظي في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن فيلم "الأيرلندي" لمارتن سكورسيزي هو تجربة سينمائية متكاملة يزينها أداء تمثيلي من أهم ممثلي العالم، مؤكدا أنه يشعر بالفخر لافتتاح الدورة 41 لمهرجان القاهرة بهذه التحفة الفنية الملحمية التي صاغها أحد أعظم صناع السينما عبر تاريخها.

    وأوضح "حفظي"، أن المهرجان سينظم عرضًا ثانيا في اليوم التالي للافتتاح - 21 نوفمبر - يتيح من خلاله فرصة ثانية لجمهور القاهرة المتحمس لمشاهدة الفيلم على الشاشة الكبيرة، قبل بدء عرضه لاحقًا على شبكة نتفليكس، متوقعا أن يحظى الفيلم بإعجاب جمهور المهرجان.

    يذكر أن الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، وينتظر عرضه محبي السينما في كل مكان حول العالم، هو مشروع قضى مارتن سكورسيزي وقتًا طويلًا في التحضير له.

    وترصد أحداثه الملحمية صعود عصابات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، وهي الحكاية التي تمتد لعدة أجيال تتعرض لأحد أكثر الجرائم غموضًا في التاريخ الأمريكي المعاصر، وهي اختفاء الزعيم النقابي الأسطوري جيمي هوفا (آل باتشينو)، مع تعمق في العوالم الخفية للجريمة المنظمة، ومنافساتها الداخلية وعلاقات كبارها برجال السلطة والسياسة، وهنا يظهر المقاتل المتقاعد فرانك شيران الذي يجسده روبرت دي نيرو، وهو قاتل محترف محتال عمل جوار أخطر الرجال في القرن العشرين.

    أما النجم جو بيشي فيلعب دور زعيم العصابة راسيل بوفالينو، بجانب مجموعة طاقم تمثيل من النجوم يضم كل من هارفي كيتل، راي رومانو، بوبي كانافال، آنا باكين وستيفن غراهام.

    فيلم "الأيرلندي" يعرضه مهرجان القاهرة السينمائي ضمن برنامج الدورة 41، الذي يضم حوالي 150 فيلمًا من 63 دولة، من أحدث وأفضل انتاجات العام، وهو ما دفع المهرجان لمضاعفة عروض السجادة الحمراء "جالا" هذا العام لتكون 14 فيلما.

    ولأول مرة في تاريخ المهرجان، تنفرد الدورة 41 بعرض ما يزيد عن 30 فيلما ما بين طويل وقصير في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة لأكثر من 90 فيلمًا نال المهرجان حقوق عرضها الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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    أخبار الفن, مصر, مهرجان القاهرة السينمائي
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