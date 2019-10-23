شاهد... انطلاق مهرجان دولي للقفز بالمظلات من أهرامات الجيزة

انطلق اليوم الأربعاء، مهرجان مصر الدولي للقفز بالمظلات، فوق سفح أهرامات الجيزة.

وذكر موقع "بوابة أخبار اليوم" أن المهرجان يشارك فيه ١٢٤ قافزا يمثلون ٢٤ دولة، خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٦ أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للقفز بالمظلات والرياضة الجوية.

ونقل الموقع عن اللواء محمد نور المدير التنفيذي لوزارة الرياضة، قوله إن "تنظيم المهرجان يأتي ضمن الرؤية التي وضعها وزير الشباب والرياضة والتي تنتهجها الوزارة في تشجيع السياحة الرياضة وتنظيم أحداث رياضية فريدة ومميزة".

وأضاف أن هذه الأحدث "تُظهر الجانب الحضاري والسياحي لمصر تنشيطاً للسياحة وذلك في أنواع مختلفة من الألعاب الرياضية".

وأبدى المشاركون إعجابهم بتنظيم المهرجان، وانبهارهم بالحضارة المصرية مطالبين بضرورة تكرار الحدث بمصر بصفة دورية.

ويتم تنظيم هذه الفاعليات من خلال برنامج منظمي الأحداث الرياضية التابع للإدارة العامة للسياحة الرياضية لدعم المبادرات والمجموعات الرياضية التي تنفذ العديد من الفاعليات الرياضية.

وذكر موقع "أخبار اليوم" أن هذه الفاعليات تساهم في نشر فكر الممارسة الرياضية والتأكيد على الدور المجتمعي للرياضة في إضافة المزيد للخريطة السياحية والرياضية.