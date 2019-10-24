مصر... حالة طوارئ في قطاع الآثار بسبب الأحوال الجوية

أعلن رئيس قطاع الآثار في مصر، الدكتور جمال مصطفى، عن استمرار حالة الطوارئ حتى الانتهاء من الموجة المناخية الحالية.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن مصطفى تفقد المناطق الأثرية التابعة للقطاع، وذلك للوقوف على حالتها والتأكد من سلامتها عقب الأمطار الكثيفة التي تعرضت لها القاهرة الكبرى أمس الأول.

وقال إنه تم إزالة المياه المتراكمة في حدود الأثر وأسطحه لضمان سلامة هذه المنشآت، مشيرا إلى أن جميع الآثار في حالة جيدة ولم تتأثر سلبا بالأمطار.

وأضاف أن حالة الطوارئ ستظل قائمة نقاط التفتيش المختصة وحتى الانتهاء من موجة الاضطرابات المناخية الحالية.

وشهدت القاهرة هطول أمطار غزيرة، مساء الثلاثاء، أدت لارتباك الحركة المرورية.

وكانت منطقة شرق القاهرة والتي يقع بها مطار القاهرة أكثر المناطق تأثرا بالأمطار، حيث غمرت المياه بالكامل أنفاق رئيسية مؤدية إلى مطار القاهرة، كما توقفت عدد من الطرق المؤدية للمطار.