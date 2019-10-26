"10 أيام قبل الزفة"... أفضل فيلم عربي لعام 2019

فاز الفيلم اليمني "عشر أيام قبل الزفة" بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان الفيلم العربي الذي أقيم في الدار البيضاء بالمغرب.

وحظي الفيلم الفائز شهرة واسعة بعد عرضه في عدن العام الماضي، وعددا من المدن العربية والعالمية لاحقا.

" ١٠ أيام قبل الزفة " يفوز بجائزة افضل سيناريو في مهرجان الفيلم العربي بالدار #البيضاءhttps://t.co/tLEPCwj09m

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كما حصلت النجمة سالي حمادة، على شهادة خاصة من لجنة التحكيم عن دورها في الفيلم.

وأهدى المخرج عمرو جمال الجائزة لروح الممثل الراحل هشام الحمادي.

” 10 أيام قبل الزفة ” فيلم يمني مشارك في مهرجان الدار البيضاء للأفلام العربية https://t.co/y95Ba41cer pic.twitter.com/9zUQvJGwdQ — الانباء اونلاين (@alanba2020) October 19, 2019

وتعد هذه الجائزة هي السادسة من بين الجوائز السينمائية، التي يحصل عليها الفيلم في مهرجانات الأفلام الدولية.

يسر السفارة اليمنية بواشنطن اعلان زيارة المخرج (@_AmrGamal) لعرض فيلمه "١٠ ايّام قبل الزفة" الذي سيعرض في @Georgetown بتاريخ ٣ ابريل بالشراكة مع معهد (@MiddleEastInst) و (@CAORC). وسيتم عرض الفيلم ايضاً في أماكن اخرى في #امريكا بالأيام القادمة. (https://t.co/A6hx7IJxfg) pic.twitter.com/LVymvs5aDF — Yemen Embassy D.C. (@YemenEmbassy_DC) March 27, 2019

ويعكس الفيلم حب الإنسان اليمني للحياة رغم ظروف الحرب والدمار تجري الاحداث في ظل الظروف الصعبة في البلاد.

وقال المخرج عمرو جمال، سابقا، "على الرغم من عدم وجود قاعات سينمائية باليمن إلا أنهم تمكنوا من عرضه في العاصمة عدن، موضحا أنهم تمكنوا من توصيل رسالة الفيلم وعكس الصورة الجميلة للإنسان اليمني".