لعنة الفراعنة...ما هي أخطار توابيت المومياء المكتشفة في مصر

أعلن وزير الآثار المصري خالد العناني نجاح البعثة الأثرية المصرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري في الكشف عن "خبيئة العساسيف" التي تضم 30 تابوتا لكهنة وكاهنات وأطفال من عصر الأسرة 22 في القرن العاشر قبل الميلاد، وتعد أول خبيئة توابيت آدمية كبيرة يتم اكتشافها كاملة منذ القرن 19 في الأقصر.

وقالت وزارة الآثار: "وزير الآثار خالد العناني يعلن رسميا نجاح البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الكشف عن خبيئة العساسيف التي تضم مجموعة متميزة من 30 تابوت خشبي آدمي ملون لرجال وسيدات وأطفال، في حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة، حيث تم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم، توابيت مغلقة بداخلها المومياوات، مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر، ضم المستوى الأول 18 تابوتا، والمستوى الثاني 12 تابوتا".

اكتشف علماء الآثار المصريون 30 تابوتًا أصليًا مع مومياوات يبلغ عمرها حوالي ثلاثة آلاف عام بالقرب من مدينة الأقصر في وادي الملوك. من ناحية، هذا مهم جدًا للعلم، من ناحية أخرى، في الماضي، كانت تنتهي مثل هذه الاكتشافات بشكل مأساوي، في المقام الأول للباحثين أنفسهم. وأوضح فيكتور زوييف الأكاديمي الروسي في العلوم الطبيعية على الأنباء في برنامج "هذا الصباح" على قناة "زفيزدا" الروسية ما يمكن توقعه من اكتشاف 30 مقبرة.

وقال زوييف: "إذا أجبت بشكل قصير، فلا يمكن توقع أي شيء جيد. وإذا أجبت في الجوهر، فالحقيقة هي أنه عند التطفل على هذه آلاف السنين البعيدة، نحن لا ندرك تمامًا بماذا نلتقي هناك وماذا يمكن أن نقابل".

وأوضح أن المشكلة تكمن في بيئتنا الميكروبيولوجية وتغيرها مع مرور الوقت. حسب قوله، حتى وقت قريب، لم تنتشر فيروسات زيكا وإيبولا إلا في غرب أفريقيا. ولكن بمجرد أن بدأ الناس في الذهاب إلى هناك بسبب تطور مناجم النحاس، ظهرت الفيروسات في قارات أخرى.

وأضاف: "هناك عدد غير معروف من الكائنات الحية الدقيقة، البكتيرية والفيروسية، الفطرية ، والبروتوزوا التي ليست متاحة لنا الأن، على كوكبنا. أنا لا آخذ بعين الاعتبار البيئة المائية، فهناك غابة مظلمة في أعماق كبيرة".

أما بالنسبة لخطر المومياوات القديمة، وفقًا له، فإن الخطر الرئيسي يكمن في العفن، الموجود عليها.