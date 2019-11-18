بريطانيا أول ضيف شرف في معرض الكويت الدولي للكتاب

تحل بريطانيا أول ضيف شرف على معرض الكويت الدولي للكتاب هذا العام، بعدما قرر المنظمون مواكبة العرف السائد منذ سنوات في المعارض الدولية، بهدف تسليط الضوء على ثقافة إحدى الدول الصديقة.

قال الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عيسى الأنصاري، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "اتفقنا على أن يكون هناك ضيوف شرف كما هو أسوة في المعارض العربية والدولية، وسوف ننطلق من هذا العام في اختيار أول ضيف شرف في معرض الكويت الدولي"، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف: "رأى مجلس الأمناء في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن تكون المملكة المتحدة هي أول ضيف شرف في معرض الكويت الدولي للكتاب، في سابقة لم تحدث في الكويت، وهذه أول سنة وسوف تستمر في السنوات القادمة".

وتنطلق الدورة الـ44 من المعرض بعد غد الأربعاء، وتستمر حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، بمشاركة نحو 488 دار نشر من 30 دولة عربية وأجنبية.

وفي المؤتمر الصحفي، قال مدير المعرض، سعد العنزي، إن دور النشر المشاركة ستطرح على الزائرين نحو 500 ألف عنوان كتاب، منها 13 ألف عنوان جديد من إصدارات 2019.

وأضاف أن البرنامج الثقافي للمعرض يشمل محاضرات وندوات وأمسيات شعرية وورش عمل وعروضا مرئية، إضافة إلى مشاركة العديد من مؤسسات النفع العام ونوادي القراءة، وكذلك أنشطة تفاعلية وبرامج ومسابقات للأطفال.

ويقام على هامش معرض الكويت الدولي للكتاب، اجتماع مديري معارض الكتاب بدول مجلس التعاون الخليجي.