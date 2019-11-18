بريطانيا أول ضيف شرف في معرض الكويت الدولي للكتاب

قال الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عيسى الأنصاري، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "اتفقنا على أن يكون هناك ضيوف شرف كما هو أسوة في المعارض العربية والدولية، وسوف ننطلق من هذا العام في اختيار أول ضيف شرف في معرض الكويت الدولي"، وفقا لـ"رويترز".
وتنطلق الدورة الـ44 من المعرض بعد غد الأربعاء، وتستمر حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، بمشاركة نحو 488 دار نشر من 30 دولة عربية وأجنبية.
وفي المؤتمر الصحفي، قال مدير المعرض، سعد العنزي، إن دور النشر المشاركة ستطرح على الزائرين نحو 500 ألف عنوان كتاب، منها 13 ألف عنوان جديد من إصدارات 2019.
وأضاف أن البرنامج الثقافي للمعرض يشمل محاضرات وندوات وأمسيات شعرية وورش عمل وعروضا مرئية، إضافة إلى مشاركة العديد من مؤسسات النفع العام ونوادي القراءة، وكذلك أنشطة تفاعلية وبرامج ومسابقات للأطفال.
ويقام على هامش معرض الكويت الدولي للكتاب، اجتماع مديري معارض الكتاب بدول مجلس التعاون الخليجي.
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