الفيلم الروسي - الإيطالي "خطيئة" يبهر الجمهور المصري.. ونقاد: فيلم عظيم

ضمن برنامج "العروض الخاصة"، عرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحادية والأربعين الفيلم الروسي – الإيطالي "خطيئة"، وسط إعجاب شديد من النقاد والجمهور الذي شاهد الفيلم، على حد سواء.

ويعتبر عرض الفيلم في مهرجان القاهرة هو العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

"فيلم عظيم".. هكذا وصفت الناقدة السينمائية المصرية الكبيرة صفاء الليثي "فيلم "خطيئة" للمخرج الروسي المعروف أندري كونشالوفسكي الذي وجه رسالة بالفيديو إلى الجمهور في قاعة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية قبل عرض الفيلم الخميس الماضي، وقال إنه "يأسف لأنه لا يستطيع يقدم فيلمه بنفسه لأسباب صحية".

وقالت صفاء الليثي في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنها تراه فيلمًا عظيماً ركز على بؤس الفنان وعبوديته لرجال الدين".

وأضافت أن المدهش في صناعة هذا الفيلم هو تركيزه على تفاصيل مثل مشهد إحضار الرخام العملاق (الوحش) الذي نحت منه الفنان مايكل أنجيلو تماثيله الرائعة...

ويرصد الفيلم واحدة من المراحل الحرجة في حياة الفنان والنحات الإيطالي العظيم مايكل أنجيلو، حين تتصارع قوتان مؤثرتان على ضمان ولائه، ويبق هو ضحية بينهما.

وعن عنوان الفيلم قالت الليثي إنه "يعبر عن "خطيئة" أن تخلق عملًا عظيمًا لا يجعل الناس ينتظمون في العبادة، بل يحدث تأثيرًا جماليًا وانفعالات"، وأضافت: "أعتقد أن هذا هو القصد من عنوان الفيلم، ويعني خطيئة الإبداع الساحر وقدرته على التعبير عن جسد وعنفوان الكائن البشري".

أشارت الناقدة والمونتيرة المصرية إلى "احترام الفيلم لعمال المناجم في هذا المشهد الذي ينقلون فيه قطعة الرخام العملاقة والتعبير عن براءتهم وأخلاقهم للعمل، وشهامة الفنان ووتزويجه المحبين".. وقالت إن "كل هذه مشاهد رائعة ورسم جبار لشخصية الفنان".

وعن أبطال الفيلم قالت الليثي إن الممثل الإيطالي ألبرتو تيستون أدى دور مايكل أنجيلو بشكل رائع. ويمكن أن يوصف به أنه "ليس جميلًا ولكنه يصنع تماثيل جميلة".. كما أن الممثلتين الاثنتين المساعدتين، والفتاة التي حملت من مساعده كلها نماذج تعبر عن نسب جمال المرأة في الفترة الزمنية.

© AP Photo / Domenico Stinellis الممثل الإيطالي ألبرتو تيستون

يذكر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهدى بابا روما فرانسيس نسخة من فيلم "خطيئة" والذي يجسد الشخصية الرئيسية فيه الممثل الإيطالي ألبرتو تيستون، خلال زيارته للفاتيكان يوليو/ تموز الماضي.