مورغان فريمان يشارك في فيلم مصري

وانضم الممثل الأمريكي إلى أسرة الفيلم الذي يخرجه محمد هشام الرشيدي، ضيف شرف فيه، بحسب ما ذكر موقع "24".

ويشارك في بطولة "ماكو" بسمة، وناهد السباعي، ونيقولا معوض، ومنة فضالي، والتركي مراد يلدريم.

وقال الموقع إن جهة الإنتاج أنهت التعاقد مع مورغان بعد الاتفاق معه على مواعيد التصوير، الذي سيكون في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن فريمان سيظهر في مشهدين سيصورهما في تركيا وروسيا، حسب المصدر.

ويتمتع فريمان بشهرة كبيرة في العالم العربي، وخاصة في مصر، وزار مصر في 2017، أثناء تصويره فيلم تسجيلي بعنوان "حكاية الرب"، الذي صور مشاهد منه في شوارع القاهرة الإسلامية، في مناطق الحسين وخان الخليلي.