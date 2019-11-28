ثلاثة فائزين بجائزة إسماعيل فهد إسماعيل للرواية القصيرة

حصد ثلاثة كتاب من البحرين وفلسطين والمغرب يوم الأربعاء جائزة إسماعيل فهد إسماعيل للرواية القصيرة التي تحمل اسم أحد أبرز الروائيين الكويتيين وتوجه بشكل أساسي للمبدعين الشبان.

وفاز بالجائزة التي تقدمها دار العين للنشر المصرية كل من البحرينية تقوى محمد جواد عن رواية (فوبيا الوجوه) والفلسطينية عبلة غسان جابر عن روايتها (سلام بتوقيت الحرب) والمغربي محمد سعيد أحجيوج عن روايته (ليل طنجة)، بحسب "رويترز".

جاء الإعلان عن الفائزين خلال حفل أقيم على هامش الدورة الرابعة والأربعين لمعرض الكويت الدولي للكتاب بحضور الكاتب الكويتي طالب الرفاعي والمصرية فاطمة البودي مديرة دار العين للنشر والكويتية إقبال العثيمين رئيسة لجنة التحكيم.

وقالت فاطمة البودي "هذه الجائزة دافعها الحب والتقدير الشديدين لإسماعيل فهد إسماعيل ومنجزه الأدبي".

وأضافت "أعمال لجنة التحكيم استغرقت وقتا طويلا بسبب العدد الكبير من المشاركات، ولولا تأخر حصولنا على النتيجة لكان معنا اليوم الفائزين هنا في هذا الحفل".

وأشارت إلى أن أمانة الجائزة ستستضيف الفائزين الثلاثة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في 2020 وسيتسلمون جائزتهم هناك.