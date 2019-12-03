الموت يغيب المترجم العالمي صالح علماني

توفي المترجم والأديب الفلسطيني، صالح علماني، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 70 عاما، وذلك بحسب ما أعلن أحد أفراد أسرته.

وذكرت وكالة "وطن" أن يوسف بزلميت، زوج ابنة صالح، قال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى تلقينا صباح اليوم وفاة عمي والد زوجتي المترجم والأديب الكبير الأستاذ صالح علماني في إسبانيا، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

ننعي هذا اليوم المترجم الكبير #صالح_علماني الذي وافته المنية وهو في السبعين من عمره بعد أن نقل العشرات من روائع الأدب العالمي إلى العربية..

رحم الله صالح علماني والعزاء لأهله ومحبيه وقراء ترجماته الشغوفين به pic.twitter.com/TsphqyJMgu — أدب (@adab) December 3, 2019

​ويعتبر صالح علماني من أهم المترجمين العرب، وأشهر من ترجموا روايات الأديب العالمي غابريال غارسيا ماركيز.

ولد علماني في مدينة حمص السورية عام 1949، ودرس الأدب الإسباني، وأمضى أكثر من ربع قرن في خدمة الأدب اللاتيني.

ويعتبر أشهر من ترجموا روايات "مائة عام من العزلة" و"الحب في زمن الكوليرا" و"قصة موت معلن" من الإسبانية إلى العربية، وغيرها من روايات ماركيز.