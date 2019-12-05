الرياض تحتضن مهرجان "أم دي أل بيست" للمرة الأولى

تحتضن العاصمة السعودية، الرياض، في الفترة بين 19 و21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مهرجان "أم دي أل بيست"، الذي يقام للمرة الأولى في العالم، ويجمع رواد الموسيقى والفن والثقافة.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب موقع "العربية نت"، اليوم الخميس، فإن هذا الحدث العالمي يأتي ضمن "موسم الرياض"، الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.

وسيكون عشاق الموسيقى في السعودية والمنطقة والعالم على موعد مع احتفالية كبرى تتسع لـ 70 ألف شخص؛ حيث سيشمل المهرجان 18 عنوانا عالميا، و28 عرضا، بما في ذلك "أفروجاك"، و"كاملفات"، و"جي بالفين، و"تييستو".

ومن بين أبرز الضيوف، كل من ديفيد غيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين.

وتعليقا على ذلك، قال الفنان العالمي ستيف أوكي: "عندما دُعيت إلى مهرجان أم دي أل بيست، في الرياض، شعرت بسعادة غامرة بأن يصبح هذا المهرجان في المملكة، سيكون حدثا رائعا مع الكثير من الأعمال والكثير من الأسماء الجديدة، ولا يمكننا الانتظار لنكون جزءا من هذه التجربة الاستثنائية".

من جهته، قال "دي جي" وعضو فريق المهرجان أحمد العماري، "أكثر من مجرد مهرجان موسيقي، فهو منصة تضم العديد من المشاريع بما في ذلك الأحداث الموسمية المحلية والعالمية الجارية، وقنوات الإنترنت والإذاعة، واستوديوهات التسجيل، ومؤسسات غير ربحية تروج لتعليم الموسيقى".