بملف عربي قادته الإمارات...النخلة ضمن قائمة التراث غير المادي لليونيسكو

اعتمدت اللجنة الدوليّة الحكوميّة لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، تسجيل ملف النخلة ضمن القائمة التمثيليّة للتراث الثقافي غير المادي.

ووفقا لوكالة الأنباء الإمارتية"وام"، فإن وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي، أعربت عن شكرها لجميع الدول العربية التي عملت مع دولة الإمارات على الملف المشترك لتسجيل النخلة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في اليونسكو، خلال الاجتماع المنعقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا في الفترة الممتدة مابين الـ 9 و الـ 14 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقالت الكعبي: "إن الإنسان في المنطقة العربية يرتبط بعلاقات تاريخية طويلة مع النخلة، التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من تقاليدنا وتراثنا الممتد على آلاف السنين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية".

وأضافت الكعبي: "لقد اعتمد آباؤنا على هذه الشجرة لكسب رزقهم وتأمين قوتهم ونفتخر اليوم بتحوّلها إلى رمز إنساني عالمي للوحدة والتضامن بين أوطاننا التي تجمعها ثقافة وتقاليد ومعتقدات دينية واحدة. نتطلع مستقبلًا للعمل مع شركائنا محليًا وإقليميًا؛ من أجل نشر الوعي حول أهمية هذه الشجرة في ثقافتنا وتاريخنا المشتركين والعمل على صونها".

يذكر أن دائرة الثقافة والسياحة الإماراتية، تقدمت بملف ترشيح النخلة للتسجيل في اليونسكو كملف عربي مشترك باسم 14 دولة عربية.