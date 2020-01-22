مصر ضيفة شرف لمعرض داكار الدولي للكتاب 2021

استقبلت الدكتورة، إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، نظيرها السنغالي عبد الله جوب، وإيلي صايبي، سفير السنغال لدى مصر، والوفد المرافق لهما في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ووافقت الوزيرة على المشاركة في بينالي داكار للفنون 2020، كما رحبت بالدعوة التي تم تقديمها لمشاركة مصر كضيف شرف في معرض داكار الدولي للكتاب نهاية عام 2021.

وقالت عبد الدايم إن العلاقات بين مصر والسنغال إحدى الصور المميزة للتعاون بين أبناء القارة الواحدة، مشيرة إلى أن اللقاء شهد مناقشة إعداد بروتوكول للتعاون الفكري والثقافي يهدف إلى تنظيم فعاليات تبادلية لدعم العلاقات بين الشعبين، وتتيح الاطلاع على الحالة الإبداعية في المجتمعين.

من جانبه، ثمّن جوب دور الثقافة المصرية في القارة، وطلب الاستعانة بالخبرات المصرية في مختلف المجالات الإبداعية ومنها المكتبات الوطنية، وطبع رسائل الدكتوراه للباحثين من بلاده في مصر، والترجمة، وتخصيص منح بأكاديمية الفنون لطلاب السنغال.

وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الثقافة، منهم الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة هبة يوسف رئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.