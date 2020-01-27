وزارة التعليم العالي السورية تعلن عن تقديم 500 منحة دراسية روسية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، اليوم، عن تقديم 500 منحة دراسية روسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا ماجستير ودكتوراه بمختلف الاختصاصات باستثناء الاختصاصات الطبية والتمريض للعام الدراسي 2020-2021.

وتقدم الطلبات وفقا للإعلان الذي تلقت "سانا" نسخة منه إلى مديرية العلاقات الثقافية في الوزارة اعتبارا من يوم الأحد 2-2-2020 ولغاية يوم الثلاثاء 25-2-2020 .

واشترطت الوزارة أن يكون الطالب حاصلا على وثيقة الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعيها العلمي أو الأدبي دورة 2019 بالنسبة للمرحلة الجامعية الأولى وألا يقل المعدل العام لمجموع درجاته بعد طي درجة التربية الدينية عن 70% وأن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة الإجازة وفق القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية، موضحة أن القبول النهائي للطالب مرتبط حصراً بموافقة الجهة المعنية في جمهورية روسيا الاتحادية، كما نقلت وكالة "سانا".

أما بالنسبة لمنح الدراسات العليا فيشترط أن يكون المتقدم غير موفد بموجب قانون البعثات العلمية وغير موظف أو حاصل على موافقة الجهة التي يعمل بها وأن يكون حاصلا على إجازة جامعية أو على درجة الماجستير وفق معدلات القبول المطلوبة من الجانب الروسي وأن تكون شهادة الإجازة الجامعية والماجستير للمتقدمين لدراسة الدكتوراه صادرة عن إحدى الجامعات الحكومية السورية دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات وحماة وطرطوس ولا تقبل شهادات التعليم المفتوح والجامعات الافتراضية.

وخصصت الوزارة نسبة 10% من المنح الدراسية لأبناء الشهداء وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2013 وفي حال لم يتقدم أحد من أبناء الشهداء تضاف المنح الشاغرة إلى باقي المنح.

وتتضمن المنح إعفاء من الرسوم الدراسية وراتبا شهريا مقداره 1500 حتى 2000 روبل حسب الجامعة وذلك للمرحلة الجامعية الأولى وألفي روبل "للماجستير" وثلاثة آلاف روبل للدكتوراه إضافة إلى سنة دراسية كاملة لتعلم اللغة الروسية في الكليات التحضيرية للجامعات لا تدخل ضمن مدة الدراسة في حين يلتزم الطالب في حال قبوله بنفقات السفر ذهابا وإيابا ونفقات بوليصة التأمين الصحي بعد الوصول إلى روسيا والتي لا تتجاوز قيمتها 250 دولاراً أمريكياً سنوياً وأي نفقات أخرى لم يتم ذكرها سابقا.‏

يذكر أن الجانب الروسي خصص 500 منحة دراسية سنويا للطلاب السوريين في المرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا في مختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات الروسية.