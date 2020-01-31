فيلم "لا يهم إن نفقت البهائم" يحصل على جائزة كبيرة في مهرجان بالولايات المتحدة

فاز الفيلم المغربي "لا يهم إن نفقت البهائم" على الجائزة الكبرى للجنة التحكيم في مهرجان "ساندانس" بالولايات المتحدة، وذلك في المسابقة الدولية لفئة "الأفلام القصيرة".

ونقلت صحيفة "هسبريس" المحلية، عن المركز السينمائي المغربي، أن الفئة التي فاز فيها الفيلم تضمنت 74 شريطا تم اختيارها من بين أكثر من 10 آلاف شريط من مختلف بقاع العالم.

وشارك في لجنة التحكيم المصور الأمريكي الشهير سيندي شيرمان والممثلة البريطانية سيان كليفورد "فليباغ"، بالإضافة إلى المنتج المستقل ماركوس هو "كابوم".

تدور وقائع الفيلم، الذي ألفته وأخرجته صوفيا العلوي وشركتها "جيانغو فيلم"، بدعم من المركز السينمائي المغربي؛ في جبال الأطلس حيث حاصرت الثلوج عبد الله، الراعي الشاب، ووالده داخل حظيرتهما.

وبعدما بات قطيع الأغنام معرضا للنفوق، اضطر عبد الله لقطع مسافة يوم كامل مشيا على الأقدام لاقتناء العلف من قرية بعيدة وصل إليها على ظهر بغله، ليكتشف أنها مهجورة بسبب حدث غريب.