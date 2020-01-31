موريتانيا ضيف شرف الدورة 26 للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء

تشارك أكثر من 700 دار نشر من أفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكتين في الدورة الجديدة من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، التي تنطلق في المغرب الأسبوع المقبل.

وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة، والناطق باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن عدد عناوين الكتب المطروحة بالمعرض تتجاوز 100 ألف عنوان، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أن الدورة الـ26 تمثل "صورة مشرقة للثقافة المغربية وأن المعطيات الإحصائية المتعلقة بهذه النسخة تعكس الجاذبية المتزايدة لهذا الحدث الثقافي واستمراره في ترسيخ مكانته على الصعيد الدولي".

ومن بين الدول المشاركة في المعرض هذا العام، لبنان وسوريا والأردن والكويت والسعودية والإمارات وقطر وتونس والجزائر وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا وإندونيسيا والصين.

ويقام المعرض في الفترة من السادس إلى السادس عشر من فبراير/ شباط، قبالة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

واختيرت موريتانيا "ضيف شرف" الدورة القادمة، التي تنطلق في السادس من فبراير شباط وتمتد إلى السادس عشر من الشهر ذاته.

وقال عبيابة، إن "موريتانيا ستشارك بوفد رسمي وثقافي وفني يضم كتابا وباحثين وشعراء وموسيقيين".

ويشمل البرنامج الثقافي للمعرض أمسيات شعرية وندوات فكرية وورش عمل، بمشاركة أكثر من 380 مبدعا ومفكرا وكاتبا وباحثا من داخل المغرب وخارجه، وكذلك أنشطة موجهة للأطفال واليافعين.

كما يشمل البرنامج توزيع جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، وتسليم الجائزة الوطنية للقراءة، إضافة إلى تكريم أسماء بارزة بمجال الفكر والأدب من أنحاء المغرب.

وتشير الاحصاءات إلى أن الدورة السابقة من المعرض استقبلت 560 ألف زائر.