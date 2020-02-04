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12:58 GMT04 فبراير/ شباط 2020
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    القائمة القصيرة لـ"بوكر العربية"... 6 روايات وامرأة واحدة

    © flickr.com / areta ekarafi
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    أعلنت الأمانة العامة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، مساء اليوم الثلاثاء 4 فبراير/شباط، القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للجائزة في دورتها الـ13.

    القاهرة – سبوتنيك. وضمت تلك القائمة 6 أعمال روائية، وظهورا نسائيا وحيدا، للأديبة العراقية عالية ممدوح، وروايتها "التانكي".

    كتب
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    لأول مرة... سبع كاتبات بين القائمة الطويلة لجائزة "البوكر العربية"
    وبحسب الموقع الرسمي للجائزة، اليوم الثلاثاء، فقد "أعلنت لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية 2020 (بوكر العربية)، اليوم، القائمة القصيرة للروايات المرشحة لنيل الجائزة في دورتها الثالثة عشرة، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في متحف حضارة الماء بمدينة مراكش المغربية، حيث تضمنت القائمة ست روايات تم اختيارها من بين 16 رواية دخلت القائمة الطويلة، وهي صادرة باللغة العربية بين يوليو/ تموز 2018 ويونيو/حزيران 2019.

    وشملت القائمة روايتين من الجزائر، وهما "حطب سراييفو" لسعيد الحطيبي، و"الديوان الأسبرطي" لعبد الوهاب عيساوي، ورواية "ملك الهند" من لبنان لجبور الدويهي، ورواية "الحي الروسي" لخليل الرز من سوريا، ورواية "فردقان" للمصري يوسف زيدان، بينما حظيت أديبة واحدة بمكان في القائمة القصيرة وهي الأديبة العراقية عالية ممدوح صاحبة ورواية "التانكي".

    ويحصل كل كاتب في القائمة القصيرة على جائزة قيمتها 10 آلاف دولار أمريكي، بينما تبلغ قيمة الجائزة الكبرى 50 ألف دولار، ويقام حفل الإعلان عن الرواية الفائزة بها في 14 أبريل/نيسان المقبل في أبوظبي.

    الكتاب الستة على القائمة القصيرة للبوكر تتراوح أعمارهم بين 34 و75 عاما، وينتمون لخمس دول عربية، منهم كاتبان سبق لهما بلوغ القائمة القصيرة، هما، جبور الدويهي، والذي ترشح على القائمة القصيرة للجائزة عام 2008 عن روايته "مطر حزيران"، ويوسف زيدان والذي حصل على الجائزة عام 2009 عن روايته "عزازيل".

    ويرأس لجنة تحكيم الجائزة الناقد العراقي محسن جاسم الموسوي، وتضم في عضويتها الباحثة الروسية فيكتوريا زاريتوفسكايا، التي ترجمت العديد من الرويات العربية للغة الروسية، والناقد اللبناني البارز بيار أبي صعب، والروائي الجزائري أمين الزاوي، والإعلامية المصرية ريم ماجد.

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    الجائزة العالمية للرواية العربية, الرواية العربية, رواية جديدة, رواية, القائمة الطويلة لجائزة البوكر, جائزة البوكر
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