تسجيل
10:51 GMT06 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    تمثال راقصة الباليه الروسية آنا بافلوفا

    تمثال لراقصة روسية شهيرة يزين العاصمة المصرية... صور

    © Sputnik .
    ثقافة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104444/93/1044449330.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/art/202002061044451653-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    تم الإعلان عن نصب تمثال لراقصة الباليه الروسية الشهيرة آنا بافلوفا في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن إطار عام الثقافة المصرية الروسية 2020.

    نحت التمثال الفنان المصري أسامة السروي والذي شغل منصب المستشار الثقافي في السفارة المصرية في موسكو، والذي تحدث لـ"سبوتنيك" في حوار خاص عن التمثال الذي سيتم الكشف عنه في 19 من الشهر الجاري، أمام معهد الباليه المصري في أكاديمية الفنون المصرية.

    ويتحدث السروي بداية عن عام الثقافة المصرية الروسية، ويقول: يأتي هذا العمل في إطار عام التبادل الثقافي الروسي المصري 2020، والذي اتفق الرئيسان السيسي وبوتين على أن يكون مكرسا لتعميق العلاقات بين مصر وروسيا في العموم، وفي المجال الثقافي على وجه الخصوص، وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات في هذا الإطار على مختلف المستويات وبمشاركة وزارات عدة ومن ضمنها وزارة الثقافة.

    ويستطرد الفنان المصري: سيكون هناك مشاركة لعدة فرق في الدولتين من موسيقية وفنية غيرها وتبادل ونشر كتب وترجمتها، أما في ما يخصني فأقوم حاليا بنحت عدة تماثيل هذا العام ضمن هذا الإطار، أولها آنا بافلوفا والذي أصبح جاهزا بالفعل وسيتم الكشف عنه في 19 من شهر شباط/فبراير الحالي، أمام مبنى معهد البالي ضمن أكاديمية الفنون المصرية في منطقة الهرم في القاهرة.

    وعن السبب في اختيار شخصية راقصة البالية الروسية الشهيرة بافلوفا، قال النحات المصري الشهير: هناك تماثيل للعديد من الشخصيات وأعلام الثقافة الروسية في القاهرة، منهم تشايكوفسكي وتشيخوف وبوشكين وميندلييف وتولستوي وشخصيات أخرى كثيرة، وقد قمت بصنع معظمها كنحات، وعن هذه الشخصيات كانت تغيب شخصية امرأة، فالمرأة الروسية طالما كانت شخصية عامة ومبدعة، وكانت أيضا شخصية ثقافية هامة وهناك الكثير من أعلام الثقافة الروسية نساء، فلذلك كان من الضروري إقامة تمثال للمرأة الروسية، وهو سيكون أول تمثال لمرأة روسية على أرض مصر. 

    تمثال راقصة الباليه الروسية آنا بافلوفا
    © Sputnik .
    تمثال راقصة الباليه الروسية آنا بافلوفا
    ويكمل المستشار الثقافي السابق: هناك تمثال لغاغارين وصل إلى مصر فعلا من موسكو كهدية، وهو رمز للفضاء الروسي ورمز لريادة روسيا في هذا المجال، وأنا لم يكن لي الحظ بأن كنت من صنع هذا التمثال، وأنا مهتم بتخليد الشخصيات الفنية والثقافية، فهم رجال حضارة أيضا، فلو طلب مني أن أصنع تمثالا لفالنتينا تيرشكوفا سيسعدني ذلك كثيرا، وخصوصا أنها لا تزال على قيد الحياة.

    وكشف الدكتور أسامة بأنه يقوم بالعمل على تماثيل أخرى، منها تمثال ميخائيل شولوخوف صاحب رواية الدون الهادئ، أحد الكتاب الحائزين على جائزة نوبل في عام 1946 في الأدب، وبأن هناك نسختين من التمثال إحداها سيوضع في مكتبة الإسكندرية، وهي من الصروح الحضارية، والتي تعتبر أقدم مكتبة في التاريخ وأسسها الرومان منذ زمن بعيد، أما النسخة الثانية فستكون هدية للمركز الثقافي الروسي في الإسكندرية.

    ويردف السروي: التمثال الآخر سيكون للشاعر رسول حمزاتوف، وهو شاعر وأديب روسي عظيم وممثل للثقافة الروسية الإسلامية، باعتباره من داغستان وينتمي إلى الثقافة الإسلامية بشكل عام والروسية بشكل خاص.

    وكشف النحات الشهير بأنه في عام 2020 سيكون له العديد من الأنشطة والفعاليات، ومنها تمثال للعالم المصري أحمد زويل والحائز على نوبل في الكيمياء، وسيتم الإعلان عنه في مدينة أوليانوفسك الروسية، في الجامعة هناك ضمن مؤتمر صحفي في الشهر السادس من العام الحالي، وبأن التمثال أصبح الآن هناك بالفعل ضمن قاعة التماثيل البرونزية لكنه سيفتتح فقط بعد أشهر قليلة.

    النحات المصري أسامة السروي
    © Sputnik .
    النحات المصري أسامة السروي
    ويكمل الدكتور أسامة: بالإضافة إلى ذلك تم بالفعل الإعلان عن تمثال قمت بنحته للأديب نجيب محفوظ في معهد الفنون في تشليابنسك، وكان ذلك في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، ضمن فعاليات النشاط الثقافي لعام العلاقات الروسية المصرية.

    وأفضح السروي بأنه يعمل على الجزأين السادس والسابع من موسوعة الفن الروسي، وبأنه سيقوم بنشرهما دفعة واحدة، حيث أن الجزء السادس مكرس للتصوير الروسي المعاصر، والسابع مكرس للأعمال الفنية في مترو أنفاق موسكو، من زجاج ورخام ونحت بارز والإضاءة وغيرها، ويقع بأكثر من 450 صفحة ويعتبر كموسوعة يضم كل شيء عن المترو وتاريخ كل شيء فيها، ودراسة مقارنة بينه وبين الأعمال الأخرى.

    وعن سبب حب المستشار السابق للفن الروسي، يقول: أنا خريج كلية الفنون الجميلة في جامعة القاهرة، ودرست بعدها 9 سنين في أكاديمية الفنون في جامعة لينينغراد عندما كانت مدينة سان بطرسبورغ تحمل هذا الاسم، وحصلت على درجة الماجستير والدكتوراة، وفتحت عيوني على الفن الروسي والثقافة الروسية.

    ويواصل: أحببت الفن الروسي وقررت أن أقدمه للقراء العرب لا سيما في مجال الفن التشكيلي، الذي ظلم من زاوية انتشار الثقافة الروسية خارج روسيا، فنحن العرب وكل ساكني هذا الكوكب يعرفون أدباء وموسيقيي روسيا، ويعرفون كل شيء عن روسيا إلا الفن التشكيلي.

    ويكمل: الفن التشكيلي يشغل حيزا ومكانة كبيرة وسط تاريخ الفن، ويجب أن يذكر الفن الروسي بحروف من ذهب، وللأسف الجمهور العربي لا يعرف شيئا البتة عن الفن أو الفنانين الروس، والذين قدموا وأعطوا بلا حدود في مجال الفن المعاصر وفي إطار تقديم الفن للجمهور.

    ويختم قوله: الفن الروسي متاح في الشارع للجميع ويمكن الكل مشاهدته والاستمتاع به، بعكس الفن في الدول الرأسمالية والذي يعتبر فنا خاصا ويقتصر فقط على القادرين لمن قادر على اقتنائه، أو القادر على الذهاب إلى المعارض أو المتاحف.

    انظر أيضا:

    خلفا لتونس... القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2020
    الكلمات الدلالية:
    باليه, تمثال, نحت, ثقافة, روسيا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضات أزياء تقدم تصاميم تيريزا نينو (Teressa Ninu) خلال عرض أزياء الفلامنكو الدولي (سيموف) (International Flamenco Fashion Show (SIMOF)) في إشبيلية، إسبانيا في 1 فبراير 2020.
    الإثارة والجمال...روعة الرقص الإسباني في عرض أزياء الفلامنكو
    حاولوا وحاولوا ولم يتمكنوا من اقتلاع القوات الأمريكية!
    حاولوا وحاولوا ولم يتمكنوا!
    إنفوجراف.. معلومات عن مرض السرطان
    السرطان... القاتل الأخطر في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك