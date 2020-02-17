أكثر من 100 فيلم في الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر في جدة السعودية

قال منظمو مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي ينطلق الشهر المقبل في مدينة جدة السعودية إن عروض الدورة التأسيسية تشمل أكثر من 100 فيلم ضمن مسابقات وبرامج مختلفة.

وتشمل المسابقة الرسمية 16 فيلما من السعودية وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة والهند والفلبين والصين وأنغولا. ويرأس لجنة التحكيم المخرج الأمريكي أوليفر ستون الحائز على ثلاث جوائز أوسكار؛ حسب "رويترز".

وتنافس السعودية في المسابقة بفيلمي "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور و"شمس المعارف" للمخرج فارس قدس.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة يتنافس 13 فيلما بينما يشمل برنامج العروض الكلاسيكية 15 فيلما وبرنامج سينما السعودية الجديدة 11 فيلما وبرنامج الإنتاجات العالمية 23 فيلما وبرنامج الأفلام التجريبية 17 فيلما وبرنامج السينما التفاعلية خمسة من أفلام الواقع الافتراضي.

فيلمنا الروائي الطويل "أربعون عاماً وليلة" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، سينما سعودية جديدة. https://t.co/wN9uzPnozg — محمد الهليل (@mohammedholayil) February 17, 2020

وقال المخرج محمود صباغ مدير المهرجان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "نسعى في هذا البرنامج إلى تعزيز قيم التنوع والاختلاف، خصوصا فيما يتعلق بإشراك المرأة وتمثيلها في الفضاء العام، في سعينا الدؤوب نحو مجتمعات أكثر تفهما وانفتاحا".

وتقام الدورة الأولى من المهرجان في الفترة من 12 إلى 21 مارس/ آذار تحت شعار "تغيير السيناريو"، ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز المقدمة للأفلام الفائزة 250 ألف دولار.

وبجانب العروض السينمائية يشمل برنامج المهرجان سلسلة من الندوات والمحاضرات المتخصصة يقدمها خبراء عرب وأجانب منهم المخرجان المصريان خيري بشارة ويسري نصر الله والمخرج الأمريكي سبايك لي وكاتب السيناريو الأمريكي أبل فيرارا.

ويكرم المهرجان في دورته الأولى ثلاثة من صناع السينما من فرنسا والمكسيك وكوريا الجنوبية كما يحتفي بالمصور الفوتوغرافي والسينمائي السعودي الراحل صفوح نعماني.