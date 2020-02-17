أكثر من 100 فيلم في الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر في جدة السعودية

وتنافس السعودية في المسابقة بفيلمي "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور و"شمس المعارف" للمخرج فارس قدس.
وفي مسابقة الأفلام القصيرة يتنافس 13 فيلما بينما يشمل برنامج العروض الكلاسيكية 15 فيلما وبرنامج سينما السعودية الجديدة 11 فيلما وبرنامج الإنتاجات العالمية 23 فيلما وبرنامج الأفلام التجريبية 17 فيلما وبرنامج السينما التفاعلية خمسة من أفلام الواقع الافتراضي.
فيلمنا الروائي الطويل "أربعون عاماً وليلة" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، سينما سعودية جديدة. https://t.co/wN9uzPnozg— محمد الهليل (@mohammedholayil) February 17, 2020
وقال المخرج محمود صباغ مدير المهرجان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "نسعى في هذا البرنامج إلى تعزيز قيم التنوع والاختلاف، خصوصا فيما يتعلق بإشراك المرأة وتمثيلها في الفضاء العام، في سعينا الدؤوب نحو مجتمعات أكثر تفهما وانفتاحا".
وتقام الدورة الأولى من المهرجان في الفترة من 12 إلى 21 مارس/ آذار تحت شعار "تغيير السيناريو"، ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز المقدمة للأفلام الفائزة 250 ألف دولار.
وبجانب العروض السينمائية يشمل برنامج المهرجان سلسلة من الندوات والمحاضرات المتخصصة يقدمها خبراء عرب وأجانب منهم المخرجان المصريان خيري بشارة ويسري نصر الله والمخرج الأمريكي سبايك لي وكاتب السيناريو الأمريكي أبل فيرارا.
“Our streets, our Cinema”. coming at you from the heart of Jeddah, in March 2020. #RedSeaFilmFest #FilmFestival #Film pic.twitter.com/KSfgwfXOkV— RedSeaFilm (@RedSeaFilm) June 27, 2019
ويكرم المهرجان في دورته الأولى ثلاثة من صناع السينما من فرنسا والمكسيك وكوريا الجنوبية كما يحتفي بالمصور الفوتوغرافي والسينمائي السعودي الراحل صفوح نعماني.
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