شبكة تلفزيونية أمريكية تؤكد تصوير حلقة جديدة من المسلسل الشهير "فريندز"

ونشرت الشبكة التلفزيونية على صفحتها، يوم 21 فبراير/شباط، أن العرض الأول سيتم على منصة "إتش بي أو ماكس" في مايو/أيار عام 2020.

وسيعود كل من، جينيفر أنيستون وليزا كودرو وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيري إلى أدوارهم الكوميدية الشهيرة.

وحصلت "إتش بي أو ماكس" على حق بث كل مواسم "الأصدقاء" العشرة، في خدمتها الجديدة، التي تنطلق في شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وكانت جينيفر أنيستون تحدثت في العام الماضي عن إنتاج حلقات جديدة من مسلسل "فريندز"، قائلة: "نتمنى أن يحدث شيء لكننا لا نعلم ما يتم، لذلك فنحن نحاول فقط، نعمل على شيء ما".

وتم بث مسلسل "فريندز" على شبكة "إن بي سي"، من 22 سبتمبر/ أيلول 1994 حتى 6 مايو/ أيار 2004، واستمر لعشرة مواسم.