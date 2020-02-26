خاشقجي تعرض مسرحية "أم كلثوم" مع مغنية سورية في الدور الرئيسي... فيديو

أنتجت السعودية منى خاشقجي مسرحية غنائية تحكي سيرة حياة أم كلثوم، والتي ستعرض في 2 مارس/آذار المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

وسيتم عرض المسرحية في وسط لندن، وتشمل أشهر أعمال أم كلثوم التي تمتد إلى خمسة عقود، كما سيكون الحوار باللغة الإنجليزية والغناء بالعربية بمشاركة أوركسترا مكونة من 12 موسيقيا تشابه عناصر التخت الشرقي الموسيقي الذي كان یصاحب أم كلثوم.

The Umm Kulthum musical is set to debut in London



The National's @balquees94 provides the following look at rehearsals pic.twitter.com/i5LFIyaxvg — The National (@TheNationalUAE) February 26, 2020

كما ستلعب مغنية الأوبرا السورية لبانة القنطار دور البطولة في المسرحية وستشارك ابنة أخت أم كلثوم الكبرى سناء نبيل في العمل أيضا.

وقالت المنتجة السعودية، منى خاشقجي، لصحيفة الرياض، أنها تهدف من خلال هذا العمل لإحياء تراث وتاريخ الأغنية العربية وتعريف العالم على أدوات الأغنية العربية.

CFAB is proud to announce our long-standing supporter Mona Khashoggi's production Umm Kulthum & The Golden Era - a story of a woman who did it her own way in a world of men - will be shown for one night only at the London Palladium on 2 March. https://t.co/N7c8dIJsZy pic.twitter.com/5EyL1fCSX1 — CFAB (@CFABUK) February 13, 2020

وأضافت خاشقجي: "الفكرة بدت منذ قبل ثلاث سنوات، كنت في جلسة مع جمع به خليط من الجنسيات على هامش بينالي فينيسيا يعملون في المسرح والأوبرا، وأحدهم دعاني لحضور مسرحية من إنتاجه، وقتها تمنيت لو كان هناك إنتاج عربي لمسرحية على نمط (ماما ميا) وغيرها من المسرحيات الغنائية على مسارح العالم".

وأاشرت خاشقجي إلى أن "العرض للأجانب، وللعرب أيضاً، ولكني أردت أن أقدم للغربيين قصة من عندنا، وقصة أم كلثوم مشوقة جداً، وموسيقاها أيضاً، سنقوم أيضاً بإبراز الآلات الموسيقية الشرقية مثل العود والقانون". أكدت قائلة: "نقدم المسرحية لتعريف الغرب بحضارتنا وعصرها الذهبي، كما يشير العنوان (أم كلثوم والعصر الذهبي)، ليس فقط أم كلثوم، لأن ذلك العصر كان هناك أفضل الكتاب والملحنين والموسيقيين في الوقت ذلك، وأيضاً قصتها مشوقة جداً".

وسيستمر العرض لاحقا في عدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات والبحرين وغيرها.