الأديب الألماني غوته "الشخصية المحورية" لمعرض أبوظبي للكتاب

وقع اختيار معرض أبوظبي الدولي للكتاب، على الأديب الألماني، يوهان فولفجانج فون غوته، ليكون "الشخصية المحورية" للدورة الـ30، التي تنطلق منتصف شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وقالت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، المنظمة للمعرض، إن اختيار غوته (1749-1832) جاء "تقديرا لمسيرته الأدبية والثقافية وأثره في الحياة الشعرية والفلسفية"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضافت أن جناحها في المعرض سيستضيف ركنا سمعيا بصريا تفاعليا يسلط الضوء على أبرز مراحل حياة جوته ومآثره الثقافية والإبداعية، إضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات والمحاضرات التي تتناول الأبعاد الثقافية والفكرية لشخصية الأديب الألماني الشهير.

وتقام الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في الفترة من 15 إلى 21 أبريل المقبل، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

"If you wish to know the mind of a man, listen to his words." -Johann Wolfgang von Goethe pic.twitter.com/KNEAFuAwWn — EdgyZone (@Edgy_Zone) February 25, 2020

وقال عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: "من خلال تسمية جوته شخصية محورية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب فإننا نسلط الضوء على شخصيته وأعماله كونها نموذجا رائعا للتبادل الثقافي العربي الألماني".

وكان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أطلق المعرض لأول مرة عام 1981، وأقيمت الدورة الأولى في المجمع الثقافي، قبل أن يتحول المعرض إلى مناسبة سنوية ثابتة في عام 1993.