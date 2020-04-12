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17:17 GMT12 أبريل/ نيسان 2020
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    عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا، الصين أبريل 2020

    سؤال يشغل الجميع.. هل المتعافي من كورونا معرض للعدوى مرة أخرى؟

    © REUTERS / Aly Song
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (155)
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    كلما مر يوم يزداد الفزع من انتشار فيروس كورونا وتكثر معه التساؤلات حول صحة المعلومات التي يتم تداولها ومنها ما يتعلق بانتقال العدوى إلى الشخص المتعافي.

    مدينة خالية
    © REUTERS / Carlos Osorio
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    وقال مدير المركز الكوري لمراقبة الأمراض والوقاية منها يونغ يون-كيونغ بحسب موقع "غلوبال نيوز" إن "محققي الصحة ما زالوا يسعون لتحديد ما إذا كان الفيروس تتم إعادة تنشيطه داخل كل مريض أم أن المرضى أصيبوا بالعدوى مرة أخرى".

    وأضاف يونغ "بينما نميل إلى حقيقة أن السبب المحتمل لمعاودة ظهور المرض بفيروس كورونا على الشخص المتعافي منه، هو إعادة تفعيل الفيروس، إلا أننا بحاجة لمزيد من الدراسات الشاملة قبل حسم الأمر".

    أما لي كوين غوان، مدير قسم الوقاية والعلاج بمستشفى الصداقة الصينية اليابانية في بكين نوه في تقرير نشرته مجلة "يو إس إيه توداي" الأمريكية في شبا/فبراير الماضي إلى أن المصابين بالفيروس التاجي، يقوم جهازهم المناعي بتطوير أجسام مضادة، لكن من غير المؤكد المدة الزمنية الذي يستمر لوجود تلك الأجسام".

    ويتابع لي حديثه: "الأجسام المضادة لا تستمر طويلاً داخل بعض الأفراد، فبالنسبة لكثير من المرضى الذين تعافوا من كورونا، مع احتمال أن ينتكسوا ويصابوا به مرة أخرى".

    ويقول الدكتور بيتر يونغ الأستاذ المساعد لطب الأطفال بجامعة تكساس الطبية في هيوستن، حسب "الإندبندنت" إنه "لا أحد يعرف على وجه اليقين بعد، لكن معظم الأطفال على الأرجح يطورون على الأقل مناعة قصيرة الأجل ضد فيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد-19".

    ويضيف "مثلما قد يتحول فيروس الإنفلونزا إلى نسخ أخرى، الأمر نفسه ينطبق على فيروس كورونا، وهو ما يعني أن الشخص يمكن أن يكون معرَّضاً لتكرار العدوى".

    يذكر أن كوريا الجنوبية أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة 10 أبريل/نيسان، أن نحو 100 مريض مصابين بعدوى الوباء وتعافوا منه، ظهرت عليهم الأعراض مرة أخرى، وبإجراء الاختبارات لهم ظهرت النتائج إيجابية.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (155)
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